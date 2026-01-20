Die Grenze zwischen traditionellen und digitalen Märkten verschwindet. Getrieben durch klare Regulierung und institutionelles Engagement erreicht die Tokenisierung nun den Massenmarkt. Diese fundamentale Transformation schafft nie dagewesene Effizienz und neue Anlageklassen. Wer versteht, wie etablierte Finanzriesen und digitale Pioniere diese Welle gestalten, kann frühe Chancen identifizieren. Wir sehen uns mit der Deutsche Bank ein deutsches Finanzschwergewicht, mit Finexity einen Vorreiter für digitale Assets und mit Coinbase als globale Kryptobörse Schlüsselfiguren in diesem neuen Ökosystem an.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de