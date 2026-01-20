Alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF)(FWB:Y2V) ("RE Royalties" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsstruktur des Unternehmens die Gewährung von 1.195.000 Aktienoptionen (die "Optionen") an Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens genehmigt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie und können innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden. Die Optionen wurden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.

Darüber hinaus hat das Board of Directors die Gewährung von insgesamt 800.000 Restricted Share Units ("RSUs") an Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens genehmigt. Die RSUs wurden gemäß dem bestehenden RSU-Plan des Unternehmens gewährt.

"Wir freuen uns, unseren geschätzten Teammitgliedern diese leistungsbezogenen Aktienprämien gewähren zu können", sagte Bernard Tan, CEO von RE Royalties. "Diese Zuteilungen spiegeln das Bestreben des Boards wider, die Interessen unseres Teams mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und gleichzeitig das Engagement und die Beiträge der Menschen anzuerkennen, die das Wachstum und den langfristigen Erfolg des Unternehmens vorantreiben."

Über RE Royalties Ltd.

https://pr.report/hw49 erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet. Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbaren Erdgasprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) noch eine andere Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit des Kurzprospekts oder des Prospektnachtrags geprüft. Das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen den Abschluss des Darlehens und sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "schätzen", "postulieren" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich zwangsläufig auf zukünftige Ereignisse beziehen. Diese Informationen stellen Vorhersagen dar, und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens und erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und können Aussagen über die Finanzergebnisse des Unternehmens, die zukünftige Finanzlage, das erwartete Wachstum der Cashflows, die Geschäftsstrategie, Budgets, prognostizierte Kosten, prognostizierte Kapitalausgaben, Steuern, Pläne, Ziele, Branchentrends und Wachstumschancen einschließlich Finanzierungen enthalten. Für eine ausführlichere Darstellung aller anwendbaren Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen wird der Leser auf die jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR sowie auf andere bei OTC Markets eingereichte Informationen verwiesen, die über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedar.com abgerufen werden können.

