WKN: A14X09 | ISIN: CA25039N4084 | Ticker-Symbol: QXR2
Tradegate
19.01.26 | 18:10
0,054 Euro
+7,00 % +0,004
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
20.01.2026 06:46 Uhr
Desert Gold Ventures: Gold-Projekt mit großem geologischem Cash-Flow Hebel

Gold ist für viele Anleger so etwas wie die "Ur-Währung" und in den letzten Jahren hat der Preis immer wieder gezeigt, warum es als sicherer Hafen gilt. Weil aktuell kaum abzusehen ist, wann dieser Trend endet, lohnt es sich, nicht nur auf den Goldpreis zu schauen, sondern auch auf die Unternehmen, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Desert Gold Ventures ist ein kanadisches Gold-Unternehmen mit Fokus auf Westafrika, eine der geologisch spannendsten Regionen überhaupt. Das wichtigste Projekt ist SMSZ: ein riesiges Landpaket von 440 km² entlang der Senegal-Mali-Scherzone, einer der produktivsten Goldstrukturen Afrikas. Wer sich dort auskennt, weiß: Genau in solchen Gegenden entstehen die großen Entdeckungen. Barrick, B2Gold und Allied Gold sitzen praktisch in der Nachbarschaft und genau das macht Desert Gold für Investoren so interessant. Zusätzlich baut das Unternehmen seine Präsenz in der Region mit dem Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste weiter aus. Mehr dazu im Bericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
