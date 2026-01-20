Und die nächste Marke ist gefallen: Der Goldpreis kletterte kurzzeitig erstmals über die Marke von 4.700 Dollar je Feinunze. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Aktienkurse von Newmont, Kinross Gold oder Barrick Mining stetig weiter nach oben laufen. Auch der Best of Gold Index hat nun einen neuen Rekord markiert. Die Aktienkurse von Newmont, Kinross & Co notieren ebenso wie der Goldpreis mittlerweile auf Höhen, die vor knapp einem Jahr noch regelrecht undenkbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
