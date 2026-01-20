Singapur, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP) ("Aspermont" oder "das Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für B2B-Daten, -Informationen und -Intelligence, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Michael Brown mit sofortiger Wirkung zum künftigen Chair des Boards berufen wurde - vorbehaltlich der üblichen aufsichtsrechtlichen und Governance-Prozesse.

Die Ernennung von Herrn Brown zum Chair ist das Ergebnis einer sorgfältigen und umfassenden Suche, die nach dem Tod des Gründungsvorsitzenden des Unternehmens, Andrew Kent, vor etwa zwei Jahren begonnen wurde.

Überblick über die Ernennung

Herr Brown bringt dank einer Karriere, die führende Rollen in der Aktienanalyse, in der Unternehmensberatung und im Engagement auf Vorstandsebene bei börsennotierten Wachstumsunternehmen beinhaltete, umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Governance und Beratung mit. Er ist Gründer und Eigentümer von Pegasus Corporate Advisory und war in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren in leitenden Positionen in der Aktienanalyse bei Merrill Lynch tätig, wo er globale institutionelle Anleger in verschiedenen Sektoren beriet.

Herr Brown hat Aspermont über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und bringt eine gut informierte externe Perspektive auf die Strategie, das Geschäftsmodell und die Kapitalmarktpositionierung des Unternehmens ein.

Hintergrund und Erfahrung

Herr Browns beruflicher Hintergrund umfasst Folgendes:

- Gründer und Principal von Pegasus Corporate Advisory, wo er börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Kapitalmarktstrategie, Investorenengagement und Governance beriet;

- ehemalige Führungskraft in der Aktienanalyse bei Merrill Lynch mit umfassender Erfahrung im Umgang mit globalen institutionellen Anlegern; und

- langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit an der ASX notierten Unternehmen in den Bereichen Vorstandsberatung, Strategie und Kapitalmarktkommunikation.

Die Erfahrung von Herrn Brown ist für die Entwicklung von Aspermont zu einem datengesteuerten B2B-Intelligence-Unternehmen mit Abonnementmodell von besonderer Bedeutung. Sie ergänzt das bestehende operative, digitale und sektorale Know-how des Boards.

Strategische Bedeutung für Aspermont

Da Aspermont von der Aufbauphase der Plattform in die Phase der skalierten Umsetzung übergeht, hielt das Board den Zeitpunkt für angemessen, um einen Chair zu berufen, der über umfassende Erfahrung mit institutionellen Märkten sowie über Führungsqualitäten im Bereich Governance und Kapitalallokationsdisziplin verfügt.

Das Board ist der Ansicht, dass die Ernennung von Herrn Brown den Governance-Rahmen und die Kapitalmarktkapazitäten von Aspermont stärkt, da das Unternehmen weiterhin seine Wachstumsstrategie mit den folgenden Schwerpunkten umsetzt:

- Skalierung wiederkehrender Abonnementerträge;

- Ausbau von Daten-, Intelligenz- und Workflow-Lösungen für B2B-Kunden; und

- Beibehaltung einer disziplinierten Kapitalallokation, eines klaren Fokus auf den Return on Investment und einer transparenten Marktkommunikation.

Kommentar des Boards

Alex Kent, Aspermonts Managing Director, sagte:

"Michael bringt eine außergewöhnliche Tiefe an Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Governance mit, die für Aspermont von großer Bedeutung ist, während wir das Unternehmen weiter skalieren. Seine Erfahrung in leitenden Positionen in der Aktienanalyse und Unternehmensberatung entspricht stark den Erwartungen institutioneller Anleger und ist auf eine disziplinierte Umsetzung ausgerichtet.

Das Board und das Managementteam freuen sich, Michael als neuen Chair begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit ihm, um ein globales B2B-Daten- und Intelligence-Unternehmen mit einer soliden Basis und einem klaren strategischen Fokus aufzubauen."

Governance und Unabhängigkeit

Das Board stuft Herrn Brown als unabhängigen Direktor im Sinne der ASX Corporate Governance Principles ein. Seine Ernennung steht im Einklang mit dem Governance-Rahmen von Aspermont und den Anforderungen der ASX-Notierung.

Weitere Einzelheiten über den Zeitplan für den Übergang und zu den damit verbundenen Änderungen im Board werden dem Markt zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Vom Board von Aspermont Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranchen. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende internationale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die stetig wachsende globale Zielgruppe im Bereich Paid Media eröffnet Aspermont neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz seiner riesigen Datenbank. Diese werden im Zuge von Neueinstellungen, die das Wissenskapital und die Kompetenzen des Unternehmens laufend erweitern, bestmöglich genutzt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aspermont.com.

