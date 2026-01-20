Die Entwicklungen rund um Zolldrohungen durch US-Präsident Donald Trump sowie um Grönland haben am Montag für Druck am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der DAX ist dabei unter die 25.000-Punkte-Marke gerutscht und am Ende 1,3 Prozent tiefer bei 24.959,06 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch der Start in den Dienstag dürfte erneut schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent tiefer bei 24.900 Punkten.Auf der Terminseite tut sich heute wieder etwas mehr. Am Vormittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
