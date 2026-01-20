Dierikon - Der Kabelmaschinenhersteller Komax hat im Geschäftsjahr 2025 weiter unter der Kundenzurückhaltung in der europäischen Automobilindustrie gelitten. Umsatz und Auftragseingang blieben unter dem Vorjahresniveau. Auch zum Jahresende gab es nur eine leichte Belebung. Der Umsatz fiel 2025 gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent auf rund 580 Millionen Franken, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Bestellungen beziffert Komax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
