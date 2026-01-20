Luzern - Der Luzerner Regierungsrat hat seine Haltung gegenüber einer Finanzspritze zugunsten des Stahlwerks Steeltec in Emmenbrücke geändert. Weil sich das wirtschaftliche Umfeld verschärft habe, sei er nun für eine kantonale Finanzhilfe, erklärte er. Der Bund hatte 2025 eine Überbrückungshilfe für die klamme Stahlindustrie aufgegleist. Auch Steeltec reichte ein Gesuch ein. Wenn der Kanton sich mit 8,5 Millionen Franken beteiligt, könnte das zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab