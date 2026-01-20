NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf zwei Prozent unter den Marktkonsens. Er rechnet mit einem mauen ersten Quartal der Jenaer. Die Bewertung der Aktien liege zwar historisch eher am unteren Ende. Das passe aber zum langsameren Wachstumstempo./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

