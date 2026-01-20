Marktbericht vom 20. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich nervös. In den USA ruht der Handel nach dem Feiertag, während in Europa geopolitische Risiken und neue handelspolitische Unsicherheiten belasten. Anleger reagieren mit Zurückhaltung, insbesondere bei zyklischen und hoch bewerteten Titeln. Ein zentraler Treiber bleibt der Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,26 % und wirkt weiterhin bremsend auf den Technologiesektor. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Absicherung, was sich in steigenden Gold- und Silberpreisen widerspiegelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
