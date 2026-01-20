Alcoa zeigt nach dem starken Lauf erste Warnzeichen im Chart. Bleibt die Korrektur oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|50,66
|51,49
|08:57
|50,66
|51,49
|08:57
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Alcoa: Erste Warnsignale nach steilem Anstieg
|Alcoa zeigt nach dem starken Lauf erste Warnzeichen im Chart. Bleibt die Korrektur oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mo
|Alcoa Q4 Earnings on the Deck: How to Approach the Stock Now?
|Fr
|Citic Resources veräußert 3,82 Millionen Alcoa-CDIs zu je 64,75 US-Dollar
|Do
|Alcoa's Alumina Segment Gains Momentum: Can it Sustain?
|Mi
|Alcoa faces probe over claims it mined too close to 'significant' jarrah tree
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALCOA CORPORATION
|51,43
|+0,51 %