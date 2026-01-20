Bayer zeigt nach dem Ausbruch über 30 EUR weiterhin viel Momentum. Kommt es nach dem steilen Anstieg zunächst zu einer Konsolidierung?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|44,300
|44,335
|08:58
|44,305
|44,345
|08:57
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:36
|Bayer and Vanderbilt University Medical Center to Advance Treatments for Cardiovascular and Kidney Diseases
| Not intended for UK Media
Collaboration spans across various indications with an initial focus on cardiovascular and kidney diseases, addressing areas of significant unmet medical need
Bayer...
|08:30
|Bayer: Wie weit könnte die Rallye noch gehen?
Bayer: Wie weit könnte die Rallye noch gehen?
Bayer zeigt nach dem Ausbruch über 30 EUR weiterhin viel Momentum. Kommt es nach dem steilen Anstieg zunächst zu einer Konsolidierung
|08:21
|Märkte am Morgen: Gold, Silber, Netflix, Rheinmetall, Porsche AG, Bayer, Ashmore Group, Ryanair
|Der DAX ist denkbar schlecht in die neue Handelswoche gestartet. Von Anfang an war der Leitindex gestern unter Druck. Am Ende lag der DAX bei 24.959 Punkten. Das ist ein Minus von etwas mehr als 1,3...
|08:06
|BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon gab am Montag...
|07:50
|DAX schwächer, Gold mit Rekord: Netflix, Porsche, Mercedes-Benz, Bayer, FMC, Salzgitter im ...
|Die Entwicklungen rund um Zolldrohungen durch US-Präsident Donald Trump sowie um Grönland haben am Montag für Druck am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der DAX ist dabei unter die 25.000-Punkte-Marke...
