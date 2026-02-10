Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat Dicamba-Herbizide mit geringer Flüchtigkeit in 34 US-Bundesstaaten registriert. Damit kann Bayer jetzt die Markteinführung von Stryax anpeilen. Das neue Herbizid soll vor allem gegen von glyphosat-resistente breitblättrige Unkräutern zum Einsatz kommen. Bayer will für Stryax eine Zulassung auf Ebene der einzelnen US-Bundesstaaten beantragen. Nach den in der Vorwoche veröffentlichten positiven Studiendaten zum Gerinnungshemmer Asundexian hat sich damit das Sentiment für den Dax-Titel weiter aufgehellt.
