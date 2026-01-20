München (ots) -MagentaTV baut sein umfangreiches Engagement rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter aus: insgesamt 18 Partien werden an den ersten beiden Gruppenspieltagen exklusiv zu sehen sein. Damit unterstreicht MagentaTV seinen Anspruch, das größte und beste WM-Angebot in Deutschland zu präsentieren. Nur MagentaTV zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live, davon 44 Begegnungen exklusiv.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Mit unseren exklusiven Spielen an den ersten WM-Tagen zeigen wir deutlich, dass MagentaTV DIE deutsche Plattform für das Turnier ist. Wir machen die WM zu einem einzigartigen Live-Erlebnis für die Fans in Deutschland. Exklusive Top-Spiele vom ersten Anpfiff an, ein Experten-Team gespickt mit Hochkarätern und eine redaktionelle Tiefe, die Maßstäbe setzt. Damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ganz klar das beste WM-Angebot."Zunächst 18 Exklusiv-Spiele mit USA, Mexiko und Top-Nationen wie Spanien und FrankreichZu den bislang fixierten 18 exklusiven Partien zählen Spiele der beiden Gastgeber USA und Mexiko ebenso wie Auftritte internationaler Top-Nationen. Darunter sind Begegnungen mit Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und Japan sowie das frühe sportliche Highlight zwischen dem Vize-Weltmeister Frankreich und dem frischgebackenen Afrika-Meister Senegal am 16. Juni. Ergänzt wird die Auswahl durch weitere attraktive Partien mit Nationen wie Kroatien, Kolumbien und Norwegen.Zusätzliche Spannung bringen mehrere Spiele mit noch offenen Relegationsplätzen. Mit Italien und der Türkei spielen zwei große Fußball-Nationen noch in der Qualifikation. Beide gelten als Zugpferde und wären - bei erfolgreicher Relegation - zum Teil exklusiv bei MagentaTV zu sehen.Nächste Auswahl Exklusivspiele zum dritten Gruppenspieltag - dann auch mit KonferenzDie nächste Auswahl exklusiver Begegnungen erfolgt zum dritten Gruppenspieltag. Ab diesem Zeitpunkt wird MagentaTV sein Live-Angebot nochmals ausbauen und zusätzlich auch drei exklusive Konferenzen präsentieren. Damit erweitert MagentaTV sein WM-Portfolio um ein weiteres attraktives Format für die Fans.Top-Team mit Müller, Hummels, Klopp, Kerner, Wagner, Fuss und WontorraBegleitet wird das Turnier von einem hochkarätig besetzten On-Air-Team bei MagentaTV: das Experten-Trio Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp setzt einen neuen Maßstab, mit Johannes B. Kerner und Laura Wontorra wurden bereits zwei herausragende Moderatoren verpflichtet. Wolff Fuss übernimmt eine prägende Kommentatoren-Rolle, Thomas Wagner wird als Reporter aus dem DFB-Lager und den deutschen Partien berichten. Gesendet wird aus zwei Studios - eines in New York und eines in München.Die ersten exklusiven WM-Spiele bei MagentaTV in der Übersicht11./12. Juni 2026 - Gruppe A (Guadalajara)Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Südkorea - Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)12./13. Juni 2026 - Gruppe D (Los Angeles)Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): USA - Paraguay13./14. Juni 2026 - Gruppe D (Vancouver)Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Australien - Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)14. Juni 2026 - Gruppe F (Dallas)Anstoß 22.00 Uhr (MEZ): Niederlande - Japan14./15. Juni 2026 - Gruppe F (Monterrey)Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) - Tunesien16. Juni 2026 - Gruppe I (New York)Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Frankreich - Senegal16./17. Juni 2026 - Gruppe I (Boston)Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Irak - Bolivien/Suriname) - Norwegen17./18. Juni 2026 - Gruppe L (Toronto)Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Ghana - Panama17./18. Juni 2026 - Gruppe K (Mexico City)Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Usbekistan - Kolumbien18. Juni 2026 - Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles)Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Schweiz - Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien-Herzegowina / Wales)18./19. Juni 2026 - Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara)Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Mexiko - Südkorea19. Juni 2026 - Gruppe C, 2. Spieltag (Boston)Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Schottland - Marokko19./20. Juni 2026 - Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco)Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) - Paraguay20. Juni 2026 - Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey)Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Tunesien - Japan21. Juni 2026 - Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta)Anstoß 18.00 Uhr (MEZ): Spanien - Saudi-Arabien21./22. Juni 2026 - Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver)Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Neuseeland - Ägypten22./23. Juni 2026 - Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia)Anstoß 02.00 Uhr (MEZ): Norwegen - Senegal23./24. Juni 2026 - Gruppe L, 2. Spieltag (Houston)Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Panama - KroatienDie Exklusivspiele 3. Spieltag ab dem 24. Juni stehen noch nicht festDie Fußball-Weltmeisterschaft findet ab dem 11. Juni 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle 104 Spiele sind live nur bei MagentaTV zu sehen - 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.