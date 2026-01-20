Steckborn - Die Online-Apotheke DocMorris hat im Geschäftsjahr 2025 wie angekündigt ein zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen erzielt. Der Verlust beim bereinigten EBITDA könnte allerdings höher ausfallen als bisher in Aussicht gestellt. Der Aussenumsatz der Gruppe stieg um 9,3 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen entspricht dies einem Plus von 11,1 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
