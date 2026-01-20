Anzeige
WKN: 924256 | ISIN: BRUSIMACNPA6 | Ticker-Symbol: U1S1
Frankfurt
20.01.26 | 08:04
0,990 Euro
-1,00 % -0,010
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
Lateinamerika
1-Jahres-Chart
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,9801,01010:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TERNIUM
TERNIUM SA ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TERNIUM SA ADR35,200-1,12 %
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA0,990-1,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.