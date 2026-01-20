Datum der Anmeldung:
14.01.2026
Aktenzeichen:
B5-26/26
Unternehmen:
Ternium / Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - USIMINAS (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Brammen, Grobbleche, kaltgewalzter Stahl, verzinkte Produkte, warmgewalzter Stahl
14.01.2026
Aktenzeichen:
B5-26/26
Unternehmen:
Ternium / Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - USIMINAS (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Brammen, Grobbleche, kaltgewalzter Stahl, verzinkte Produkte, warmgewalzter Stahl
© 2026 Bundeskartellamt