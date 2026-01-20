VANCOUVER, B.C., 20. Januar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. ("Inverite") (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, hat heute seine Sichtweise zu den jüngsten Ergebnissen einer nationalen Umfrage dargelegt, über die ein kanadischer Hypotheken-Profi berichtet hat und die auf einen wachsenden Vertrauensverlust der Kanadier in das traditionelle Kreditsystem hinweisen.

Der Artikel mit dem Titel "Borrowers increasingly losing faith in Canadian credit system, survey shows" hebt Ergebnisse der Credit Confidence Survey 2025 hervor. Demnach ist nahezu die Hälfte der Kanadier der Ansicht, dass der Aufbau einer Bonität heute schwieriger ist als für frühere Generationen. Die Ergebnisse spiegeln die wachsende Unzufriedenheit mit Kreditsystemen wider, die viele Verbraucher als undurchsichtig, veraltet und nicht mehr auf modernes Finanzverhalten abgestimmt empfinden.

"Inverite erachtet diese Ergebnisse als Beleg für einen umfassenderen Wandel", sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite Insights Inc. "Das Finanzleben der Menschen hat sich weiterentwickelt, aber die Instrumente, die verwendet werden, um es zu verstehen, haben nicht damit Schritt gehalten. Wenn Kreditnehmer sich ausgeschlossen fühlen, liegt das selten an mangelndem Verantwortungsbewusstsein. Häufiger geht es darum, dass sie anhand von Signalen beurteilt werden, die nicht mehr widerspiegeln, wie Menschen ihre Finanzen verwalten."

In Zeiten der Unsicherheit wird Vertrauen nicht durch radikale Veränderungen wiederhergestellt, sondern durch klarere Signale. Indem sie Kreditgebern dabei helfen, modernes Finanzverhalten genauer zu erkennen, kann eine datengetriebene Infrastruktur als stabilisierende Kraft fungieren, während sich Kreditsysteme weiterentwickeln.

Inverite ist davon überzeugt, dass die Wiederherstellung des Vertrauens in Kreditsysteme eine Verbesserung der Messung des Finanzverhaltens erfordert, indem bestehende Systeme durch aktuellere, transparentere und relevantere Daten ergänzt werden.

"Die Chance, die sich uns bietet, besteht darin, die Grundlagen für Kredite zu stärken, indem wir die Signale verbessern, auf die wir uns stützen", fügte Herr Nanji hinzu. "Durch die Zusammenarbeit mit etablierten Kreditinstituten kann die Branche den Zugang erweitern, die Genauigkeit verbessern und mehr Vertrauen im gesamten Kreditökosystem aufbauen, während gleichzeitig die Strenge gewahrt bleibt, die Kreditgeber benötigen, um Risiken verantwortungsvoll zu managen."

Während in Kanada die Diskussionen über Open Banking, Datenportabilität und die Modernisierung des Finanzwesens weitergehen, sieht Inverite diesen Moment als Chance für Finanzinstitute, FinTech-Unternehmen und politische Entscheidungsträger, gemeinsam daran zu arbeiten, die Kreditbewertung besser an die heutigen Lebens- und Transaktionsgewohnheiten der Menschen anzupassen.

Über Inverite Insights Inc.

Inverite Insights Inc. (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0) ist ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, die von FinTech-Unternehmen, Kreditgebern und Finanzinstituten in ganz Kanada genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inveriteinsights.com.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsserviceanbieter/Market Maker (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, noch haben sie in irgendeiner Weise die Vorzüge der geplanten Transaktion bewertet oder den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die CSE vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82574Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82574&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.