BEKO EUROPE ALS TOP EMPLOYER EUROPE 2026 ZERTIFIZIERT - ZUM NEUNTEN MAL IN FOLGE - SOWIE TOP EMPLOYER IN ITALIEN, FRANKREICH, DEUTSCHLAND, POLEN, GROSSBRITANNIEN, RUMÄNIEN, DER SLOWAKEI UND SPANIEN



Das Unternehmen wurde als einer der besten Arbeitgeber für sein Engagement für einen klaren Unternehmenszweck und Werte, starke Führung, Ethik und Integrität sowie für seine Praktiken in den Bereichen Inklusion und Vielfalt ausgezeichnet. MILAN, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mit einer herausragenden Bewertung von 85 % gibt Beko Europe stolz seine prestigeträchtige Auszeichnung als Top Employer Europe 2026 bekannt - zum neunten Mal in Folge. Anerkannt wurde das Unternehmen in Italien, Frankreich, Deutschland, Polen und dem Vereinigten Königreich sowie erstmals auch in Rumänien, der Slowakei und Spanien. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Beko, eine Arbeitskultur zu fördern, die das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, die berufliche Weiterentwicklung und Inklusivität in den Mittelpunkt stellt. Fabio Colombo, Executive Vice President Human Resources bei Beko Europe, erklärt:

"Die erneute Anerkennung durch das Top Employers Institute spiegelt unser kontinuierliches Engagement für exzellente Personalpraktiken in ganz Europa wider - auch in einer Zeit, die für unsere Branche von erheblichen Herausforderungen geprägt ist. Wir bleiben darauf fokussiert, unseren Mitarbeitenden zuzuhören und eine Arbeitsplatzkultur zu fördern, die auf Respekt, Dialog und Fürsorge basiert." Das Top Employers Program ist die weltweit führende Instanz zur Anerkennung exzellenter Personal- und HR-Praktiken. In diesem Jahr hob sich Beko insbesondere durch seine Leistungen in vier zentralen Bereichen hervor und unterstrich damit sein Engagement für inklusive Arbeitsplatzpraktiken, Ethik und Integrität, einen klaren Unternehmenszweck und klare Werte sowie starke Führung. Die Zertifizierung wird im Rahmen eines strengen Prüfverfahrens vergeben, das eine Best-Practice-Befragung, faktenbasierte Bewertungen sowie eine zusätzliche Überprüfung von Prozessen und Praktiken durch einen unabhängigen HR-Auditor umfasst. Auch 2026 überzeugte Beko Europe insbesondere in vier Schlüsseldimensionen: Ethik und Integrität, Inklusion und Vielfalt, klarer Zweck und Werte sowie Führung. Das Unternehmen investiert weiterhin in Initiativen zur Förderung eines sicheren, ausgewogenen und inklusiven Arbeitsumfelds. Inklusion und Vielfalt sind fest in der Unternehmenskultur von Beko verankert und werden durch konkrete Maßnahmen unterstützt, wie etwa freiwillige Employee Resource Groups, darunter das Women's Network und weitere DEI-orientierte Netzwerke, die den Dialog, die Repräsentation und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen fördern. Das Top Employers Institute ist die globale Autorität für die Zertifizierung exzellenter Personalpraktiken. Es hat mehr als 2.300 Organisationen in 122 Ländern und Regionen zertifiziert. Diese zertifizierten Top Employer wirken sich weltweit positiv auf das Leben von über 9 Millionen Mitarbeitenden aus. In diesem Jahr wurde die Auszeichnung an 1.286 Organisationen weltweit vergeben. ÜBER BEKO EUROPE Beko Europe ist ein führendes Unternehmen der Hausgerätebranche, das auf einem langfristigen Engagement für Europa aufbaut und sich darauf konzentriert, den Alltag durch zuverlässige, innovative und nachhaltige Produkte und Lösungen zu verbessern. Mit starken Kompetenzen in der Fertigung, Forschung & Entwicklung sowie im Design verbindet Beko Europe industrielle Größe mit Kundennähe und liefert Hausgeräte, die Leistung, Effizienz und Vertrauen in den Alltag der Haushalte bringen. Das Unternehmen befindet sich zu 75 % im Besitz von Beko B.V. und zu 25 % im Besitz der Whirlpool Corporation. Als Teil von Beko, das als Europas führendes Hausgeräteunternehmen anerkannt ist*, vereint Beko Europe ein Portfolio von 15 etablierten Marken - darunter Beko, Whirlpool**, Hotpoint, Indesit und Bauknecht - mit fortschrittlichen Technologien, starkem Kundenservice sowie einem wachsenden Fokus auf Konnektivität, Einbaulösungen, Design und Energieeffizienz. Im Einklang mit dem Pariser Abkommen und der Science Based Targets Initiative unterstützt Beko Europe das Engagement seines Mutterunternehmens, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dieses Engagement wurde mit der höchsten Bewertung im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) innerhalb der Branche DHP Household Durables zum siebten Mal in Folge anerkannt (Ergebnisse vom 16. Oktober 2025)***. Darüber hinaus belegte Beko Platz 17 in der Liste der World's Most Sustainable Companies 2025 von TIME Magazine und Statista. www.bekoeurope.com * Quelle: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition, Beko Corp, Large Appliances gemäß "Major Appliances", GBO, Einzelhandelsvolumen, Daten 2025.

** Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Rechtsgebiete.

*** Die dargestellten Daten beziehen sich auf Arçelik A.S., die Muttergesellschaft von Beko. Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2865101/Top_Employer_2026_GERMAN_Infographic.jpg

