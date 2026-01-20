Bei Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) verdichten sich die Hinweise auf einen tiefgreifenden Konzernumbau. Ein Wechsel im Top-Management, eine außergewöhnliche Goldentdeckung in Nevada und neu aufkommende IPO-Spekulationen verändern die Wahrnehmung des Goldriesen spürbar. Anleger stellen sich zunehmend die Frage, ob Barrick vor einer Zerlegung steht - oder vor einer strategischen Neubewertung. CFO-Wechsel verschärft Umbau bei Barrick Mining Barrick Mining hat mit Helen Cai eine neue Finanzchefin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin