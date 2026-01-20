Steigender Strombedarf, technologische Innovationen und regulatorische Anforderungen treiben die Modernisierung der Branche voran, so der ISG Provider Lens-Bericht

Laut einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde, einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, erhöhen europäische Energie- und Versorgungsunternehmen ihre Investitionen in fortschrittliche Analytik und KI-gestützte Abläufe, um die Modernisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung des Stromnetzes voranzutreiben.

Der 2025 ISG Provider Lens Power and Utilities Industry Services and Solutions Report für Europa stellt fest, dass Versorgungsunternehmen auf strengere Vorschriften für saubere Energie und Dekarbonisierungsziele reagieren, indem sie die Erzeugung erneuerbarer Energien ausbauen und in die Netzinfrastruktur investieren. Diese Trends veranlassen Versorgungsunternehmen auch dazu, ihre Betriebsmodelle, Kapitalprioritäten und langfristigen Planungen neu zu bewerten, da sich die Markt- und Regulierungsbedingungen in ganz Europa weiterentwickeln.

"Unternehmen gehen über die reine Beschaffung von Strom als Rohstoff hinaus und streben nach neuen, wertorientierten Erlösmodellen", erklärte Julien Escribe, Partner und Managing Director von SEMEA bei ISG. "Durch die Zusammenarbeit in den Bereichen Lastmanagement, Speicherung und netzinteraktive Plattformen gewinnen sie Flexibilität und reduzieren Risiken."

Energieversorgungsunternehmen stehen vor anhaltenden Herausforderungen aufgrund der Schwankungen und Unregelmäßigkeiten von Wind- und Sonnenenergie, die den Echtzeitausgleich von Stromangebot und -nachfrage erschweren und die Risiken für die Netzstabilität erhöhen. Um diesem Problem zu begegnen, gestalten Unternehmen ihre IT- und Betriebssysteme flexibler und datengesteuerter, um die Stromerzeugung besser prognostizieren und mit dem Strommarkt koordinieren zu können. Anbieter unterstützen Versorgungsunternehmen durch die Modernisierung von Netzen und die Stärkung der Integration zwischen IT- und Betriebssystemen, wobei sie Datenanalysen und KI nutzen, um Prognosen, die operative Koordination und die Investitionsplanung zu verbessern.

Versorgungsunternehmen in ganz Europa legen zunehmend Wert auf die Modernisierung ihrer Übertragungs- und Verteilungsnetze sowie auf die Digitalisierung des Netzbetriebs, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und erneuerbare Energiequellen zu integrieren. Sie modernisieren Anlagen und gestalten IT- und Betriebssysteme datengesteuerter, um die Systemtransparenz zu erhöhen und die Wartungsplanung und -steuerung zu verbessern. Anbieter bieten Beratungs- und Technologiedienstleistungen für den Einsatz von Datenanalyse und KI an, um vorausschauende Wartung, besseres Ausfallmanagement und höhere Netzzuverlässigkeit zu ermöglichen.

Die Dekarbonisierungsplanung wird zunehmend strukturierter und investitionsorientierter, da sich Energieunternehmen auf langfristige Veränderungen in den Bereichen Erzeugung, Speicherung und Netzauslegung vorbereiten. Unternehmen verlassen sich auf Beratungsunterstützung und strukturierte Planungsansätze, um ihre Technologieentscheidungen, Investitionsprioritäten und Risikobewertungen zu steuern. Anbieter unterstützen Kunden bei Entscheidungen zu Netzverstärkung, Batterieeinsatz und dezentraler Energieerzeugung. Darüber hinaus unterstützen sie Versorgungsunternehmen bei der Umsetzung neuer Betriebs- und Geschäftsmodelle, darunter Energy-as-a-Service, Kapazitätsplattformen und hybride Mikronetze, die die regionale Widerstandsfähigkeit stärken.

"Netzinvestitionen haben für europäische Energieversorger weiterhin höchste Priorität, da sich die Netze an eine höhere Durchdringung erneuerbarer Energien und eine stärkere Elektrifizierung anpassen müssen", erklärte Harish B., Principal Analyst bei ISG Research und Hauptautor des Berichts. "Modulare und skalierbare Netzarchitekturen werden eingeführt, um neue Anschlüsse zu integrieren und die für den Transport, die Heizung und das industrielle Wachstum erforderliche Flexibilität zu gewährleisten."

Der Bericht untersucht auch andere Trends in der europäischen Energie- und Versorgungsbranche, darunter den zunehmenden Fachkräftemangel in den Bereichen Digitaltechnik und Ingenieurwesen sowie den vermehrten Einsatz innovativer Finanzierungsmodelle zur Finanzierung groß angelegter Investitionen in Netze und Erzeugungskapazitäten.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, denen europäische Energieversorger und Versorgungsunternehmen gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der 2025 ISG Provider Lens Power and Utilities Services and Solutions Bericht für Europa bewertet die Fähigkeiten von 39 Anbietern in vier Quadranten: Unternehmensressourcenmanagement, Prozess- und Kundenerfahrungsmanagement, intelligente Messsysteme und Netzmodernisierung sowie Technologie, Transformation und Beratung.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, IBM, Infosys, NTT DATA, TCS und Wipro als Leader in jeweils vier Quadranten. Er nennt DXC Technology und Tech Mahindra als Leader in jeweils zwei Quadranten. Er nennt Atos, EXL, HCLTech, Hitachi Digital Services, PwC, TP und WNS als Leader in jeweils einem Quadranten.

Darüber hinaus werden Atos, Firstsource und PwC in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" ausgezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wurde Capgemini unter den Energie- und Versorgungsdienstleistern zum globalen ISG CX Star Performer für 2025 ernannt. Capgemini erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine angepasste Version des Berichts ist unter WNS erhältlich.

Der 2025 ISG Provider Lens Power and Utilities Services and Solutions 2025 Bericht für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website erhältlich.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen an die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte sollen in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner weltweit 1.600 Fachleute, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120893976/de/

Contacts:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3100

laura.hupprich@isg-one.com



Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com