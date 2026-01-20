Ahrensburg/Mönchengladbach (ots) -Santander Deutschland und Kroschke bauen gemeinsam den nächsten Meilenstein in der Digitalisierung des Fahrzeughandels: Ab sofort werden Finanzierung und Zulassung in einem integrierten, digitalen End-to-End-Prozess zusammengeführt. Grundlage ist eine durchgängige digitale Systemanbindung per Schnittstelle zwischen den Systemen von Santander und Kroschke, über die die gesamte Prozesskette von der Finanzierung bis zur Zulassung medienbruchfrei abgebildet wird. Das Ziel: Fahrzeuge schneller auf die Straße bringen, die Prozessgeschwindigkeit im Handel deutlich erhöhen und die Liquidität im Handel spürbar stärken.Im Fokus der Kooperation steht die digitale Zulassung als bevorzugter Prozessweg. Händler profitieren von beschleunigten Durchlaufzeiten, einer deutlich früheren Auszahlung im Absatzfinanzierungsgeschäft und einem durchgängig digitalen Daten- und Dokumentenfluss - ohne zusätzliche Liquiditätsbelastung. "Fahrzeuge dürfen heute nicht mehr auf dem Hof stehen und Kosten verursachen, weil sich administrative Prozesse verzögern", betont Philipp Kroschke, Geschäftsführender Gesellschafter bei Kroschke. "Mit unserer Partnerschaft schaffen wir einen durchgängigen, digitalen Zulassungsprozess, der die Prozesskette spürbar beschleunigt. Santander und Kroschke verbinden zwei entscheidende Schritte im Fahrzeuglebenszyklus - Finanzierung und Zulassung - erstmals zu einem echten One-Stop-Service."Auch Santander rückt den wirtschaftlichen Nutzen für den Handel in den Mittelpunkt. "Unser Ansatz ist klar: Der Handel soll schneller verkaufen können und gleichzeitig wirtschaftlich entlastet werden", unterstreicht Maik Kynast, Bereichsleiter Vertrieb Mobilität bei Santander Deutschland. "Die digitale Zulassung über Kroschke sorgt für eine unmittelbare Zahlungsfreigabe, sobald die behördliche Bestätigung vorliegt. Dadurch steigt die Umsatzgeschwindigkeit deutlich, während sich die Liquiditätssituation des Handels verbessert, weil finanzierte Fahrzeuge schneller zugelassen und somit zügiger ausgeliefert werden können. Wir sehen hier einen starken Wachstumshebel für unsere Partner."Im April 2026 startet ein gemeinsames Pilotprojekt mit ausgewählten Handelspartnern im stationären Handel. Ab dem Frühjahr 2026 werden die ersten Erfolge aus dem Pilotprogramm systematisch in die Kommunikation mit Fahrzeugherstellern überführt. Ziel ist es, den integrierten, durch die Schnittstelle gestützten Prozess schrittweise als Branchenstandard zu etablieren und ihn Herstellern, Handelsgruppen und Autohäusern im gesamten deutschen Markt zugänglich zu machen.Die Zusammenarbeit steht dabei unter einem klaren Nutzenversprechen: "Mehr Geschwindigkeit im Absatz. Weniger Komplexität im Alltag."Über Santander DeutschlandSantander Deutschland gehört gemessen an der Kundenzahl - mit rund 3,1 Mio. im Privatkundengeschäft - zu den größten privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat- und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oder persönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- und Produktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zum Wertpapiergeschäft ein breites Spektrum abdeckt. In Deutschland ist Santander der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Mobilität. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.santander.de.Über KroschkeDie Christoph Kroschke GmbH mit dem Tochterunternehmen Kroschke Deutschland GmbH ist ein führender Anbieter für Fahrzeugzulassungen in Deutschland. Neben klassischen Zulassungsservices bietet Kroschke digitale Lösungen für Hersteller, Händler, Flotten sowie Banken - darunter Pre-Registration, Dokumentenmanagement oder Fahrzeugüberführungen. Mehr Informationen unter https://www.kroschke.de/branchenloesungenPressekontakt:Christoph Kroschke GmbHNicole NeumannLeitung PR & Kommunikationpresse@kroschke.de+49 (0)151 55148875https://www.kroschke.de/presseOriginal-Content von: Kroschke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/6199894