Circus hat einen Vertrag mit der Bundeswehr zur Bereitstellung seines CA-1 KI-Roboters für die autonome Lebensmittelversorgung in einer Militärkaserne in Deutschland gesichert. Wir sehen Potenzial für eine breitere Einführung an bis zu 280 bedeutenden Standorten, falls sich das Projekt als erfolgreich herausstellt. Der CA-1 ist gut für den militärischen Einsatz geeignet und bietet rund um die Uhr Zugang zu warmen Mahlzeiten, effiziente Raumnutzung, schnelle Einsatzmöglichkeiten und Entlastung von Personalengpässen durch eine vollautomatisierte Lebensmittelzubereitung. Neben diesem Vertrag erweitert Circus weiterhin sein Portfolio von erstklassigen Kunden mit Einsätzen bei Meta und Mercedes-Benz, einem laufenden Pilotprojekt mit REWE und dem Zugang zu über 200 Unternehmenskunden durch die Partnerschaft mit Secura, darunter Shell, Audi und Thyssenkrupp. Während das Unternehmen in die Serienproduktion und den kommerziellen Betrieb eintritt, gestützt durch eine kürzliche Kapitalerhöhung, setzt Circus seinen Weg von einem Startup zu einem skalierbaren Industriepartner fort. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46,00 EUR, basierend auf der Discounted-Cashflow-Analyse. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
© 2026 mwb research