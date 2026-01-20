Solide Zahlen von TotalEnergies. Der Konzern hat seine Öl- und Gasförderung im vierten Quartal 2025 ausgeweitet und konnte dadurch die Belastungen durch das schwächere Preisumfeld abfedern. Nach Angaben des französischen Energieriesen lag die Produktion zum Jahresende fast fünf Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.Für das Gesamtjahr 2025 ergibt sich damit ein Produktionszuwachs von knapp vier Prozent und damit mehr als ursprünglich prognostiziert. Im Verlauf des vierten Quartals gerieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär