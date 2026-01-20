EQS-News: TRATON SE
TRATON GROUP erzielt 2025 in schwachem Marktumfeld Gesamtabsatz von rund 305.500 Fahrzeugen
München, 20. Januar 2026 - In einem schwachen und von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im Jahr 2025 einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 9 % im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet. Es wurden - auf Basis vorläufiger Zahlen - im Jahr 2025 insgesamt 305.500 Fahrzeuge abgesetzt. Im Vorjahr waren es 334.200 Fahrzeuge. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge legte hingegen um 86 % auf 3.230 Fahrzeuge (2024: 1.740) zu.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
Scania Vehicles & Services hat 8 % weniger Fahrzeuge im Jahr 2025 abgesetzt als im Vorjahr. Während der Lkw-Absatz in einem schwachen Markt in Europa nur leicht sank, waren die Lkw-Verkaufszahlen in Brasilien sehr stark rückläufig. Der brasilianische Lkw-Markt leidet weiterhin unter einer schwierigen Wirtschaftslage, die mit steigenden Zinsen und einer hohen Inflation einhergeht. Dies betrifft Scania besonders wegen des Fokus auf schwere Lkw. Der Absatz von Bussen stieg hingegen sowohl in Europa als auch in Südamerika an.
MAN Truck & Bus hat den Absatz im Jahr 2025 um 6 % gesteigert und profitierte dabei von der starken Marktpositionierung als Full-Liner in Europa. Das Absatzplus war insbesondere durch eine starke Entwicklung im Geschäft mit Bussen und Vans getrieben. Trotz des schwachen europäischen Lkw-Markts konnte MAN den Lkw-Absatz in Europa sogar leicht steigern. Insgesamt lag der Lkw-Absatz etwa auf dem Niveau des Vorjahres.
International Motors hat im Jahr 2025 einen Absatzrückgang um 30 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Die Entwicklung im US-Markt war 2025 durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Importzöllen und der schwachen Entwicklung der Frachtmärkte geprägt. In diesem Umfeld blieben die Lkw-Kunden sehr zögerlich. Der Bus-Absatz stieg hingegen stark an.
Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat beim Fahrzeugabsatz im Jahr 2025 einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1 % verzeichnet. Die nachlassende Dynamik im brasilianischen Lkw-Markt hat sich in der zweiten Jahreshälfte verstärkt auch bei VWTB ausgewirkt. Somit bewegte sich der Lkw-Absatz im Gesamtjahr nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Der Absatz von Bussen entwickelte sich positiv.
Die TRATON GROUP wird ihren Geschäftsbericht 2025 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 4. März 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/
