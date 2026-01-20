EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON GROUP erzielt 2025 in schwachem Marktumfeld Gesamtabsatz von rund 305.500 Fahrzeugen



20.01.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TRATON GROUP erzielt 2025 in schwachem Marktumfeld Gesamtabsatz von rund 305.500 Fahrzeugen München, 20. Januar 2026 - In einem schwachen und von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im Jahr 2025 einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 9 % im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet. Es wurden - auf Basis vorläufiger Zahlen - im Jahr 2025 insgesamt 305.500 Fahrzeuge abgesetzt. Im Vorjahr waren es 334.200 Fahrzeuge. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge legte hingegen um 86 % auf 3.230 Fahrzeuge (2024: 1.740) zu. Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP: Q4 2025 Q4 2024 Delta GJ 2025 GJ 2024 Delta TRATON GROUP 81.000 88.800 -9% 305.500 334.200 -9% davon vollelektrische Fahrzeuge 1.160 610 91% 3.230 1.740 86% - Scania Vehicles & Services 25.700 28.000 -8% 94.100 102.100 -8% davon vollelektrische Fahrzeuge 220 80 188% 600 270 126% - MAN Truck & Bus 30.000 26.800 12% 101.600 96.000 6% davon vollelektrische Fahrzeuge 880 350 150% 1.970 740 168% - International Motors 15.800 23.800 -34% 63.700 90.600 -30% davon vollelektrische Fahrzeuge 50 150 -66% 590 610 -3% - Volkswagen Truck & Bus 9.500 10.100 -6% 46.200 45.800 1% davon vollelektrische Fahrzeuge 10 30 -73% 60 130 -49%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten Scania Vehicles & Services hat 8 % weniger Fahrzeuge im Jahr 2025 abgesetzt als im Vorjahr. Während der Lkw-Absatz in einem schwachen Markt in Europa nur leicht sank, waren die Lkw-Verkaufszahlen in Brasilien sehr stark rückläufig. Der brasilianische Lkw-Markt leidet weiterhin unter einer schwierigen Wirtschaftslage, die mit steigenden Zinsen und einer hohen Inflation einhergeht. Dies betrifft Scania besonders wegen des Fokus auf schwere Lkw. Der Absatz von Bussen stieg hingegen sowohl in Europa als auch in Südamerika an. MAN Truck & Bus hat den Absatz im Jahr 2025 um 6 % gesteigert und profitierte dabei von der starken Marktpositionierung als Full-Liner in Europa. Das Absatzplus war insbesondere durch eine starke Entwicklung im Geschäft mit Bussen und Vans getrieben. Trotz des schwachen europäischen Lkw-Markts konnte MAN den Lkw-Absatz in Europa sogar leicht steigern. Insgesamt lag der Lkw-Absatz etwa auf dem Niveau des Vorjahres. International Motors hat im Jahr 2025 einen Absatzrückgang um 30 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Die Entwicklung im US-Markt war 2025 durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Importzöllen und der schwachen Entwicklung der Frachtmärkte geprägt. In diesem Umfeld blieben die Lkw-Kunden sehr zögerlich. Der Bus-Absatz stieg hingegen stark an. Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat beim Fahrzeugabsatz im Jahr 2025 einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1 % verzeichnet. Die nachlassende Dynamik im brasilianischen Lkw-Markt hat sich in der zweiten Jahreshälfte verstärkt auch bei VWTB ausgewirkt. Somit bewegte sich der Lkw-Absatz im Gesamtjahr nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Der Absatz von Bussen entwickelte sich positiv. Die TRATON GROUP wird ihren Geschäftsbericht 2025 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 4. März 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/ Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News