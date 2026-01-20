BENO ist eine kleine, deutsche Asset-Management-Plattform im Bereich "Light Industrial" Immobilien, die die typischen Nachteile von begrenzter Liquidität und Sichtbarkeit mit eingebetteten Chancen kombiniert, da operative Fortschritte und Ausführungskapazitäten oft nur schrittweise in der Bewertung widerspiegelt werden. Der zentrale Bestandteil des Investmentcase von BENO ist die vollständig implementierte, digitale und skalierbare Asset-Management-Plattform, deren fixe Kostenbasis bereits durch das bestehende cashflow-generierende Portfolio gedeckt ist und die eine effiziente Umsetzung in einem Markt ermöglicht, der durch Managementkapazitäten und nicht durch Kapital eingeschränkt ist. In einem ausgeprägten Käufermarkt ist BENO strukturell positioniert, um Akquisitionen zu verfolgen, die bereits ab dem ersten Tag Cashflow generieren und sofort ertrags- sowie wertsteigernd sind. Dennoch werden die Aktien mit einem Abschlag zum NAV gehandelt. Wir beginnen daher mit der Coverage und empfehlen eine BUY-Bewertung sowie ein Kursziel von 12,50 EUR, was für geduldige Investoren ein attraktives langfristiges Potenzial bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beno-holding-ag
© 2026 mwb research