Köln (ots) -Köln, 20. Januar 2025. Bevor es am 23. Januar 2026 erneut für zwölf Kandidat:innen "Welcome to Australia" heißt, öffnet auch der Werbedschungel wieder seine Tore. Diverse Marken wie MAGGI, Kleinanzeigen, Penny, Gutfried, Zott Monte, McDonald's und RUF hat neben den bereits bekannten Prominenten das Dschungelfieber für Sonderinszenierungen gepackt. Diese sind längst fester Bestandteil der Show und gehören heute genauso selbstverständlich zum Dschungel wie Dr. Bob, Sonja Zietlow oder Jan Köppen. Entsprechend hat sich Ad Alliance erneut kreative, native Inszenierungen überlegt, die das Storytelling der beliebtesten Reality-Show Deutschlands passgenau mit den Markenbotschaften verknüpfen - sowohl im linearen TV als auch im Streaming."Der Dschungel ist und bleibt das Werbehighlight zum Jahresstart""Der Dschungel steht für Lagerfeuermomente, gemeinsames Rudelschauen und den Talk in der Kaffeeküche am nächsten Morgen. Marken werben nicht bloß im Dschungel - sie werden Teil des Storytellings und Fandoms. Umso mehr freue ich mich, dass auch in diesem Jahr wieder viele Partner dabei sind - von treuen und langjährigen Begleitern bis zu neuen, kreativen Umsetzungen, die auch vermehrt auf RTL+ verlängert werden. Der Dschungel ist und bleibt das Werbehighlight zum Jahresstart", sagt Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance.First Mover im Werbedschungel: der situative Framesplit XXL und der Food-Drop-MoveNeu in diesem Jahr ist der situative Framesplit XXL, der Marken noch mehr Sichtbarkeit und damit den ganz großen Auftritt im passenden Moment bietet. Das wirkungsstarke Format fügt sich nativ in die Erzählwelt des Dschungels ein und bietet noch mehr Brandingfläche für individuell gestaltete Messages. Der situative Framesplit XXL wird in diesem Jahr von mehreren Partnern erstmalig bei RTL und verlängert auf RTL+ umgesetzt.Als weiteres neues Ad-Special im Dschungelcamp präsentiert die Ad Alliance in diesem Jahr auch erstmalig den Food Drop Move. Getreu dem Motto "Korb runter, Marke rein" rückt das Produkt beim Food-Drop Move nach der erfolgreich absolvierten Dschungelprüfung aus der Point-of-View-Perspektive wirkungsvoll in den Fokus - aber nicht physisch, sondern grafisch animiert. Im Anschluss geht die Inszenierung nahtlos in den eigenen Kundenspot über, der im Dschungel-Look auf der Pre-Split-Position ausgestrahlt wird.Die Werbepartner im ÜberblickMAGGI - Premiere mit Sonderwerbeformen im DschungelMAGGI feiert im Dschungel gleich doppelt Premiere: Das Traditionsunternehmen ist nicht nur erstmals mit Sonderwerbeformen dabei, sondern nutzt dabei auch die neuen situativen Framesplits XXL - mit humorvollen Claims wie "Don't cry, just fry" oder "Endlich FRY-heit" - und schafft damit eine perfekt eingebettete, augenzwinkernde Inszenierung im Show-Kontext.Im Fokus stehen nämlich die im Herbst neu gelaunchten MAGGI Airfryer Fixe, die sich unter anderem für knuspriges Hähnchen und würzige Pommes eignen und den Airfryer als Symbol für zeitgemäßes, unkompliziertes Kochen inszenieren. So positioniert sich MAGGI als vielseitiger Begleiter im modernen Alltag.PENNY - erstmals im Camp mit dabeiAuch PENNY wagt 2026 seinen ersten Schritt ins Dschungelumfeld und setzt dabei direkt den neuen situativen Framesplit XXL ein. Mit aufmerksamkeitsstarken Sprüchen wie "Lieber kein Beef?" und "Noch mehr Stars entdecken" trifft der Discounter den Ton der Fans und rückt gleichzeitig seine Eigenmarken sowie den Markenclaim "Erstmal zu Penny" in den Fokus. Ergänzend ist PENNY mit situativen Cut-Ins präsent.Zott Monte - Dschungelpremiere mit "Food Drop Move"Zott Monte feiert ebenfalls Premiere im Dschungel und kehrt zugleich mit einem neuen Spot ins TV zurück. Beim erstmalig umgesetzten Ad Special "Food Drop Move" wird Zott Monte wie im ikonischen Moment des Food-Drop nach erfolgreich absolvierter Dschungelprüfung aus der typischen Point-of-View-Kameraperspektive in einem Korb in der Baumkrone platziert und schwebt langsam Richtung Dschungelboden hinunter. Darin sind die beliebten Milchcreme Desserts Monte Maxi und Monte Mega sowie das Monte Sandwich Eis perfekt platziert in Szene gesetzt. Im Dschungelgewand wird anschließend der neue Kundenspot ausgestrahlt.McDonald's - kein Jahr ohne Auszugs-PlacementDschungelcamp ohne McDonald's gibt es auch in diesem Jahr nicht. Erneut ist die Marke mit situativen Cut-Ins, situativen Spezial-Framesplits und einer Verlängerung zu RTL+ prominent platziert. Im Zentrum steht dabei das McSmart Menü für nur 4,99 Euro - "Ein Geschmack, von dem die Dschungel Stars nur träumen" als situativ passender Claim, der Burger als Eye-Catcher im Spezial-Framesplit. Besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr das ikonische Product Placement. Nach tagelangem Verzicht und kargem Speiseplan geht es für einen der ausziehenden Kandidat:innen für einen genussvollen Zwischenstopp in ein McDonald's Restaurant.Kleinanzeigen - situative Framesplits mit neuer KampagnenbotschaftKleinanzeigen nutzt das Dschungelcamp als authentische Bühne, um seinen aktuellen Kampagnenclaim "Echte Deals. Echte Menschen." sichtbar zu machen. Mit situativen Framesplits - etwa "Geiler Scheiß von sehr netten Menschen" oder "Nervige Mitbewohner?" - greift die Marke typische Dschungelmomente auf und verbindet sie spielerisch mit der eigenen Plattformwelt.Die Aktivierung, die auch auf RTL+ ausgespielt wird, verlängert die kürzlich gelaunchte Kampagne "Echte Deals. Echte Menschen." und rückt reale Begegnungen in den Fokus - ein bewusstes Gegengewicht zu einer zunehmend digitalen, oft anonymen Online-Welt. Das Dschungelcamp bietet dafür das ideale Umfeld: echte Emotionen, schräge Situationen und genügend Kontraste, um die Marke charmant in Szene zu setzen.RUF Lebensmittelwerk - Co-Sponsor für GlücksmomenteZum wiederholten Mal dabei: RUF Lebensmittelwerk als Co-Sponsor. Die "Glücklichmacher" - vom Tassenpudding in der Winteredition über die Engelscreme bis zu den sommerlichen "Glücklichmacher Smooth To Drink" - setzen charmante Akzente im Umfeld der Show.Gutfried - Traditionsmarke im DschungelGutfried ist erneut als Co-Sponsor dabei. Der Geflügelwurst-Experte knüpft damit an seine langjährige Präsenz im Dschungelumfeld an und bringt pünktlich zum Staffel-Start mit der Junior-Lieblings-Snackbox den Kultsnack der 90er zurück in den Markt. Darin enthalten: Acht Cracker, vier Scheiben Geflügel-Fleischwurst und vier Sandwich-Scheiben - wie früher zum Selbstbelegen. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab Freitag, 23. Januar 2026, täglich um 20:15 Uhr live bei RTL und auf RTL+. Weitere Informationen unter https://media.rtl.com/pressemappe/Ich-bin-ein-Star-Holt-mich-hier-raus-Staffel-19/ 