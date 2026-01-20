TÜV Rheinland Consulting veröffentlicht ein Whitepaper mit neun Handlungsimpulsen für die kommunale Wärmeplanung. Es richtet sich an Städte und Gemeinden, die ihre Wärmepläne strategisch ausrichten und rechtliche Unsicherheiten besser einordnen wollen. Kommunale Wärmeplanung entscheidet darüber, wie schnell Städte und Gemeinden eine klimaneutrale Wärmeversorgung erreichen. Gleichzeitig stehen viele Kommunen unter Zeitdruck: Spätestens bis 30. Juni 2028 müssen Wärmepläne vorliegen, Großstädte ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver