Elon Musk kündigte überraschend die Wiederaufnahme des Dojo-Supercomputer-Projekts an, nachdem das Team im vergangenen Jahr aufgelöst worden war. TESLA will nach Musks Worten zum größten Hersteller von KI-Chips weltweit aufsteigen. Das AI5-Chip-Design stehe kurz vor der Fertigstellung, AI6 befinde sich in der Frühphase, weitere Generationen bis AI9 seien geplant. Der Entwicklungszyklus soll jeweils nur neun Monate betragen. Dojo 3 soll künftig zusammen mit AI7-Chips weltraumbasiertes KI-Computing unterstützen - SpaceX plant laut Wall Street Journal, aufgerüstete Starlink-Satelliten für KI-Rechenleistung zu nutzen.
