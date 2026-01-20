© Foto: CSG - czechoslovakgroup.comDer 33-jährige Michal Strnad plant mit seiner Czechoslovak Group AS einen spektakulären Rüstungs-IPO. 2,55 Milliarden Euro sollen durch den IPO eingesammelt werden. Die Bewertung soll bei 25 Milliarden Euro liegen.Der Rüstungsriese Czechoslovak Group AS (CSG) steht vor einem der größten IPOs der Verteidigungsbranche. Unter der Leitung des erst 33-jährigen Unternehmers Michal Strnad soll das Unternehmen durch den Börsengang 2,55 Milliarden Euro einnehmen. Laut den Bloomberg vorliegenden Unterlagen strebt der in Prag ansässige Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen und Munition bei seinem Börsengang in Amsterdam eine Bewertung von 25 Milliarden Euro an. Wie aus einer Unternehmensmitteilung …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE