Sitka Gold: Drei weitere Ziele liefern starke Goldgehalte

Breite Goldzonen und hochgradige Strukturen: Sitka Gold stärkt Explorationsmodell im Tombstone Gold Belt weiter.

Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) meldet einmal mehr starke Bohrergebnisse aus dem zu 100% kontrollierten, ganzjährig per Straße erreichbaren RC Gold-Projekt im Tombstone Gold Belt des kanadischen Yukon.

Mit diesen Explorationsbohrungen wurden nach Unternehmensangaben in drei Zielgebieten hochgradige Goldmineralisierungen durchschnitten - darunter erstmals mit einem Bohrloch in der Bear Paw Breccia-Zone. Zusätzlich wurden 2025er Bohrungen aus der Contact Zone sowie in der Pukelman-Intrusion ausgewertet. Alle drei Ziele liegen im so genannten Clear Creek Intrusive Complex (CCIC, es handelt sich um ein Reduced Intrusion-Related Gold System), in dem sich auch die bekannten Lagerstätten Blackjack und Eiger sowie die neu entdeckte Lagerstätte Rhosgobel von Sitka befinden.

Beschrieben werden breite, alterierte Zonen mit stockwerkartigen beziehungsweise Quarzadern - je nach Zielgebiet in Metasedimenten (Contact), in einem Quarz-Monzonit-Intrusivkörper (Pukelman) oder in Brekzienkörpern (Bear Paw). Sitka Gold betont, dass die gewonnenen Informationen helfen sollen, mineralisierte Strukturen mit höheren Gehalten besser zu verfolgen und künftige Bohrungen zielgerichteter zu planen.

Sitka Gold: Drei Zielgebiete liefern mächtige Goldintervalle

Im Mittelpunkt der Mitteilung stehen drei Bohrabschnitte, die nach Darstellung des Unternehmens die Nähe zu den bereits etablierten CCIC-Bereichen unterstreichen. In der Bear Paw Breccia-Zone beispielsweise lieferte Bohrloch DDRCCC-25-117 einen Abschnitt von 21,0 Metern mit 1,05 g/t Gold, einschließlich 10,0 Metern mit 1,64 g/t und darin 3,5 Metern mit 2,29 g/t. Es handelt sich um das erste Bohrloch von Sitka Gold in dieser Zone, die zuvor lediglich durch Bodenprobenahmen und ältere Bohrungen abgegrenzt worden war.

Aus der Contact Zone berichtet Sitka Gold für Bohrloch DDRCCC-25-115 über 37,0 Meter mit 1,10 g/t Gold ab 22 Metern Bohrtiefe. Innerhalb dieses Abschnitts hebt das Unternehmen höhergradige Teilintervalle hervor, darunter 4,5 Meter mit 6,10 g/t sowie 1,1 Meter mit 22,1 g/t. Interessanterweise hat Sitka in diesen Adern sichtbares Gold beobachtet, wobei solche Beobachtungen keine verlässliche Aussage über den Goldgehalt ersetzen und erst Laboranalysen maßgeblich sind.

In der Pukelman-Intrusion meldet Sitka Gold für Bohrloch DDRCCC-25-118 23,6 Meter mit 1,00 g/t Gold, einschließlich eines 2,0-Meter-Intervalls mit 5,0 g/t. Ergänzend nennt das Unternehmen ein weiteres Bohrloch aus demselben Zielgebiet: DDRCCC-25-119 hat 3,0 Meter mit 9,2 g/t Gold geliefert, darin 1,0 Meter mit 22,8 g/t.

Contact und Pukelman: Metasedimente, Intrusion und der Übergang

Sitka Gold beschreibt die Contact-Pukelman-Zone als ein Areal, in dem metasedimentär gehostete und intrusionsgebundene Mineralisierung räumlich eng beieinander auftreten. 2025 wurden dort nach Unternehmensangaben sechs Diamantbohrungen in Contact (zusammen 2.172 Meter) und drei Diamantbohrungen in Pukelman (zusammen 1.876 Meter) niedergebracht. Ziel war es, den mineralisierten Fußabdruck auszuweiten, mit orientiertem Bohrkern die strukturellen Kontrollen besser zu verstehen und mögliche Zusammenhänge zwischen metasedimentärer und der in den Intrusionen enthaltenen Mineralisierung zu testen.

Laut Sitka Gold hat man die Mineralisierung anhand der bisherigen Bohrungen jetzt über eine seitliche Ausdehnung von ungefähr 900 Metern mal 650 Metern sowie bis in eine Tiefe von rund 430 Metern nachverfolgt!

Sichtbares Gold aus Bohrloch DDRCCC-25-115 in der Contact-Zone; Quelle: Sitka Gold

Bear Paw Breccia: Erstes Sitka-Bohrloch bestätigt historische Hinweise, nächste Schritte 2026

Für die Bear Paw Breccia Zone verweist Sitka Gold auf einen bereits zuvor bekannten, ungefähr 500 x 200 Meter großen, mineralisierten Brekzienkörper, der aus monzonitischen Gängen, Sills und Intrusivbrekzien besteht und Metasedimente der Hyland Group durchschneidet. Historische Arbeiten zwischen 1999 und 2011 umfassten nach Unternehmensangaben sowohl Kern- als auch RC-Bohrungen; einzelne frühere Abschnitte werden in der Mitteilung als Vergleich herangezogen. Das 2025-Bohrloch von Sitka Gold (DDRCCC-25-117; insgesamt 400,8 Meter) habe diese historischen Hinweise bestätigt und zugleich zusätzliche strukturelle Informationen geliefert, die in die Planung weiterer Bohrungen einfließen sollen.

CEO Cor Coe erklärte, man sehe sich durch die Kombination aus breiten Goldintervallen und wiederkehrenden höhergradigen Strukturen ermutigt. Für 2026 ist ein 60.000-Meter-Diamantbohrprogramm geplant, das sowohl die bekannten Lagerstätten im CCIC ausweiten als auch neue Zonen in Richtung möglicher zusätzlicher Ressourcengebiete vorantreiben soll. Zusätzlich stehen noch Analyseergebnisse aus 15 (!) weiteren Diamantbohrlöchern aus der Rhosgobel-Intrusion aus, die nach Eingang und Auswertung schnellstmöglich veröffentlicht werden sollen.

Bereits vor Beginn der Bohrsaison 2025 hatte Sitka eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Blackjack-Goldvorkommen gemeldet. Demnach umfasst Blackjack nun angezeigte Ressourcen von 1,291 Mio. Unzen Gold bei 1,01 g/t Gold sowie geschlussfolgerte Ressourcen von 1,044 Mio. Unzen bei 0,94 g/t Gold. Das bedeutete einen klaren Zuwachs sowohl beim Durchschnittsgehalt als auch bei den enthaltenen Unzen im Vergleich zur ersten Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2023 ein.

Angesichts der in der Folge gemeldeten Bohrergebnisse, ist davon auszugehen, dass diese Ressource weiterwächst. Im Fokus steht im ersten Quartal des neuen Jahres für Sitka allerdings eine erste Ressourcenschätzung zum Rhosgobel-Ziel.

