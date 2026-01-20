Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 29.01.2026 um 14:00 Uh einen Online-Roundtable mit Markus Cserna, dem CEO & CTO der cyan AG . Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-01-29-14-00/CYR-GR zur Verfügung gestellt.
© 2026 mwb research