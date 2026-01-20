Die Circus-Aktie befindet sich seit dem Hoch im November mit 22 € im freien Fall. Am Dienstag verbessert sie sich um aktuell +3,8% und steht bei 10,80 €. Was ist hier zu erwarten? Aufträge nehmen stark zu Im vierten Quartal 2025 sowie in den ersten Wochen des neuen Jahres wurden zahlreiche Aufträge gemeldet. Meistens handelt es sich um große Unternehmen; die Aufträge dürften Testbestellungen sein. Sollten sich die Kochautomaten bewähren, sind höhere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
