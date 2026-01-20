DJ Roche-Tochter Genentech verdoppelt North-Carolina-Investition auf 2 Mrd USD
Von Elias Schisgall
DOW JONES--Das Roche-Tochterunternehmen Genentech verdoppelt seine Investition in einem Werk im US-Bundesstaat North Carolina auf etwa 2 Milliarden US-Dollar. Das Projekt in Holly Springs werde erweitert, was die Produktionskapazität und den Ausstoß der Anlage erhöhe, teilte Genentech mit. Es sollen zudem weitere 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Anlage soll bis 2029 in Betrieb genommen werden und soll Medikamente zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, einschließlich Adipositas, herstellen. Die Erweiterung des Standorts Holly Springs ist Teil der Zusage von Roche, 50 Milliarden Dollar in die US-amerikanische Produktion sowie in Forschung und Entwicklung zu investieren.
