Die Pay-by-Invoice-Lösung von TreviPay ermöglicht es Visa-Kartenausstellern und ihren gewerblichen Käufern, Visa-Zugangsdaten für Lieferantenzahlungen zu nutzen und neue Möglichkeiten im B2B-Bereich zu erschließen

TreviPay kündigt die Lancierung der Pay by Invoice-Lösung für Banken an, die Visa-Karten ausstellen. Damit können Kartenaussteller ihren Anteil am nordamerikanischen B2B-Zahlungsmarkt, der sich auf 58 Billionen USD beläuft, erhöhen. Durch diese Kooperation mit Visa, einem weltweit führenden Anbieter für digitale Zahlungen, wird die Order-to-Cash-Automatisierungstechnologie von TreviPay mit den gewerblichen Zahlungsfähigkeiten von Visa kombiniert, damit Aussteller fragmentierte B2B-Ausgaben in strategische, von Ausstellern finanzierte, rechnungsbasierte Transaktionen überführen können.

Eine Forschungsstudie von Murphy hat ergeben, dass 26 der Unternehmenszahlungen per Scheck oder unter Verwendung manueller ACH-Prozesse getätigt werden. Die Studie zeigt zudem, dass 78 der weltweiten B2B-Käufer eine gewisse Anpassung oder Kontrolle für ihre Zahlungen und Zahlungsabläufe benötigen, wobei 61 vorzugsweise netto zahlen. Pay by Invoice hilft Banken dabei, ihre Erwartungen zu erfüllen, indem Lieferanten vorzeitige Zahlungen geboten werden (in der Regel innerhalb von zwei Tagen nach Rechnungsstellung) und Käufer innerhalb vereinbarter Fristen, etwa 30, 60 oder 90 Tage, zahlen können. Beide Seiten profitieren von einem automatisierten, transparenten Rechnungsstellungs- und Order-to-Cash-Prozess.

"Banken suchen schon seit Jahren nach einer skalierbaren Möglichkeit, den erheblichen Anteil an B2B-Zahlungen zu erfassen, der nicht per Karte erfolgt", sagte Brandon Spear, CEO von TreviPay. "TreviPay Pay by Invoice ermöglicht genau das. Durch die Integration unserer Order-to-Cash-Automatisierung mit den Netzwerkfunktionen von Visa können ausstellende Banken ihren gewerblichen Kunden jetzt eine moderne Kreditlösung bieten, die die Rechnungsstellung automatisiert und die Flexibilität liefert, die gewerbliche Käufer erwarten."

"Gewerbliche Zahlungen erleben derzeit eine zentrale Transformation, die durch Automatisierung, KI, integrierte Finanzen und die steigende Nachfrage nach intelligenteren Arbeitskapitallösungen angetrieben wird", sagte Darren Parslow, Global Head von Visa Commercial Solutions. "TreviPay Pay by Invoice mit Visa-Netzwerkfähigkeiten bietet Ausstellern eine neue Möglichkeit, ihre Kunden mit der benötigten Geschwindigkeit, Kontrolle und Effizienz zu bedienen."

"Durch unsere Kooperation mit TreviPay helfen wir Unternehmen dabei, Zahlungen nahtlos in ihre vorhandenen Arbeitsabläufe zu integrieren, um neue Arbeitskapitalmöglichkeiten zu erschließen und die Effizienz des Oder-to-Cash-Prozesses zu steigern" sagte Piyush Tiwari, Leiter Global Strategic Partnerships, Visa Commercial Solutions.

Handelskredite über die Pay by Invoice-Plattform von TreviPay und unterstützt durch die Netzwerkfähigkeiten von Visa werden vom Aussteller finanziert, sodass Banken Kreditentscheidungen für ihre bestehende Kundschaft verwalten können und gleichzeitig das Onboarding und die umfassende A/R-Automatisierung von TreviPay nutzen können. Banken bietet das Modell folgende Vorteile:

Inkrementelle Umsatzmöglichkeiten durch die Überführung von Zahlungen ohne Karte in eine neue B2B-Zahlungslösung

durch die Überführung von Zahlungen ohne Karte in eine neue B2B-Zahlungslösung Minimaler IT-Aufwand durch Nutzung vorhandener Kredit-, Versicherungs- und Service-Frameworks

durch Nutzung vorhandener Kredit-, Versicherungs- und Service-Frameworks Ein differenziertes gewerbliches Angebot, dass die Beziehung zwischen Aussteller und Kunde stärkt

dass die Beziehung zwischen Aussteller und Kunde stärkt Zugang zu neuen Käufersegmenten mit Cross-Sell-Chancen

mit Cross-Sell-Chancen Portfoliowachstum unterstützt durch die Plattformsteuerungen und die Transparenz einzelner Transaktionen von TreviPay

Weitere Informationen zum Anbieten von TreviPay Pay by Invoice in Ihrer Einrichtung finden Sie unter www.trevipay.com.

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice CompanyTM, ist eine vollständig verwaltete B2B-Zahlungsplattform für globale Marken. Unsere Forderungsautomatisierungssoftware erhöht, unterstützt durch KI, nachweislich den durchschnittlichen Bestellwert (Average Order Value, AOV) und reduziert die Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, DSO). Sie optimiert den Order-to-Cash -Prozess und lässt sich in alle Kanäle und Warenwirtschaftssysteme (Enterprise Resource Planning, ERP) integrieren. TreviPay bietet ein herausragendes Zahlungserlebnis und ist die erste Wahl für namhafte Einzelhändler, Hersteller und Reisegesellschaften, darunter Walmart, Lenovo und United Airlines. TreviPay kann auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken, hat über 8 Milliarden US-Dollar im globalen Handel abgewickelt und wurde von IDC als Leader für Embedded Payment Applications und von The Hackett Group als Top-Anbieter für Cash Applications ausgezeichnet. Um Zero Touch A/R zu erleben, besuchen Sie bitte: www.trevipay.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120715649/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKTE:

Alissa Clayton

The Fletcher Group

647.390.9085

alissa@fletchergroupllc.com

mailto:press@visa.com