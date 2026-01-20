Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Strategie und Geschäftstransformation in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Africa International Advisors (AIA), ein in Johannesburg ansässiges Unternehmen, das sich auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch branchenspezifische Einblicke, Innovation und Beratungsdienstleistungen konzentriert.

AIA wurde im Jahr 2002 gegründet und ist ein panafrikanisches Unternehmensberatungsunternehmen, das strategieorientierte Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation und KI-gestützten Geschäftsergebnissen anbietet. Das Unternehmen berät Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Energie und Rohstoffe, Öl und Gas, Infrastruktur, Handel und Logistik, Finanzdienstleistungen, Bankwesen und Telekommunikation. Die strategische Perspektive, die lokale Glaubwürdigkeit und der Marktzugang von AIA ermöglichen es dem Unternehmen, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die Menschen, Prozesse und Technologien aufeinander abstimmen, um bedeutende Veränderungen voranzutreiben.

"Von Anfang an war es unsere Mission, den Fortschritt aus einer auf Afrika ausgerichteten Perspektive voranzutreiben, die auf den Realitäten und Ambitionen des Kontinents basiert", erklärte Hasnayn Ebrahim, CEO und Managing Partner von AIA. "Durch diese Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erhalten wir Zugang zu globalen Erkenntnissen und bewährten Verfahren, während wir gleichzeitig unser Engagement für lokale Relevanz aufrechterhalten. So können wir unseren Kunden dabei unterstützen, Wachstumspotenziale zu erschließen, die Umsetzung zu stärken und mit Zuversicht auf dem gesamten Kontinent zu agieren."

"Nur wenige Beratungsunternehmen verbinden ein starkes Engagement für die besonderen Herausforderungen Afrikas mit einem klaren Fokus auf praktische, institutionelle Transformation", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die strategische Expertise, die Branchenkenntnisse und das Engagement der AIA für wirkungsvolle Ergebnisse stärken unsere kollektive Fähigkeit, Wachstum und Widerstandsfähigkeit in den Schlüsselbranchen des Kontinents voranzutreiben."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

