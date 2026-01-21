München (ots) -So wird das nichts mit der Aufholjagd in Richtung Playoff-Plätze: Der FC Bayern kassiert nach 3 EuroLeague-Heimsiegen eine 63:67-Niederlage im SAP-Garden - und das ausgerechnet gegen Schlusslicht Partizan Belgrad mit dem Welt- und Europameister Isaac Bonga. "Es ist kein Druck da, aber du bist genauso verunsichert wie der Letzte Partizan. Du hättest nicht einmal groß spielen müssen, sondern einfach weniger unsauber", wunderte sich MagentaSport-Experte Per Günther über das Münchner Spiel. Schwer wiegt der durch eine Virusinfektion bedingte Ausfall des formstarken Dauerbrenners Andreas Obst, für Teamkollege Justus Hollatz soll das "keine Ausrede" sein: "Es kann nicht sein, dass wir 7:20 zurückliegen. Das geht nicht. Wenn du das ganze Spiel hinterherläufst, dich dann zurückkämpfst und offensiv einfach einen superschlechten Tag hast, ist das das Endresultat", so Hollatz. Bonga gegen seinen Ex-Klub nach 7 Niederlagen wieder einen Sieg. "Es ist eine schwierige Saison für uns gewesen mit sehr vielen Ups und Downs. Das Gute ist, dass wir uns heute behaupten und vielleicht etwas aufbauen können", erklärt Bonga.Im EuroCup setzen die NINERS Chemnitz mit dem 88:82-Erfolg über Tabellenführer Cosea JL Bourg-en-Bresse ein Ausrufezeichen. Erholt von der Niederlage im deutschen Duell gegen ratiopharm Ulm, sind die NINERS als Sechster wieder voll auf Playoff-Kurs. "Das Team hat so geantwortet, wie gute Teams antworten. Ich bin stolz auf sie und erwarte diese Leistung konstant - nicht nur heute oder ab und zu", sagt Trainer Rodrigo Pastore und fügt an: "Trotz der Umstände mit Verletzungen und Abgängen sind wir ein 'Keine-Ausreden-Team'."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zur EuroLeague und zum EuroCup am Dienstag - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit Basketball bei MagentaSport am Mittwoch: Im EuroCup empfängt Hamburg ab 19.15 Uhr Umana Reyer Venice und Ulm ist ab 20.20 Uhr bei den London Lions zu Gast. In der EuroLeague trifft Virtus Bologna mit dem Deutschen Karim Jallow ab 20.15 Uhr auf Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul - live bei MagentaSport. Am Donnerstag ist der FC Bayern ab 20 Uhr schon wieder dran: gegen Valencia.EuroLeague, 23. SpieltagFC Bayern München - Partizan Belgrad 63:67Der FC Bayern korrigiert den 11-Punkte-Rückstand-Fehlstart nach dem 1. Viertel mit einer starken Aufholjagd, schenkt die Partie im Schlussabschnitt mit einfachen Fehlern aber wieder her. Nach 3 Heimsiegen kassieren die Münchner im SAP Garden wieder eine Pleite und stehen mit 8 Siegen auf Platz 16. Partizan landet durch das 1. Erfolgserlebnis seit 7 Spielen auf Rang 18.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=clhnUHh4SHdyamdzb0w3UGtucm82UExkT3NWZ3ViNXJXd2diU3BDSWQwZz0=Partizan nimmt den SAP Garden ein! Schon als sich der Auswärtssieg der Serben in der letzten Spielminute abzeichnet, bricht bei den Gästen auf der Tribüne lauter Jubel aus. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OWRUeWthQVhPQkxML3JDdzhzNnBubGhiMG5ydlkxVFNmNFVqUklBb0xkbz0=In den letzten 6 Sekunden versuchen die Bayern, das 63:67 noch zu egalisieren, doch dann herrscht Gewissheit über die Niederlage. Link zu den Schlusssekunden: clipro.tv/player?publishJobID=anlrNC82K1lXMUJpUXlMR1pMcnhkTm1MRm1yNWxwaU00TXZaQnpDQkZjUT0=Issac Bonga und seine Mitspieler lassen sich nach dem Spiel im prall gefüllten Gästeblock von ihren Fans feiern. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZWJRVHZZSy9TTDd0aE03RzZ6MnhlN0ZsQTB5QUdETGUwbnlmdkt4K3B1WT0=Für Partizan ist Isaac Bonga gewohnt umtriebig und mit seinen 7 Punkten, 6 Rebounds und 2 Assists in wichtigen Szenen zur Stelle. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Wk9HV2FMcmZzb2NtVmczUS91eUFVeTZKNkFBenB5OERZbEhCNkpMbk5vWT0=Isaac Bonga, Partizan Belgrad, über den 1. Sieg nach 7 Niederlagen: "Es ist auf jeden Fall gut, dass man gewonnen hat. Es ist eine schwierige Saison für uns gewesen mit sehr vielen Ups und Downs. Das Gute ist, dass wir uns heute behaupten und vielleicht etwas aufbauen können. Die Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht. Das unterscheidet ein gutes von einem großartigen EuroLeague-Team. Wir gucken jetzt von Tag zu Tag und Spiel zu Spiel, um besser zu werden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YWNJdHRzbGN1WSs0eWl3cU9sSHhDeTJWN1NuK1I4Uk4vOTNOL2dmYlVoND0=Justus Hollatz, 7 Punkte, 3 Rebounds und 5 Assists für den FC Bayern: "Wir haben viel zu lange gebraucht, um erstmal ins Spiel zu kommen. Es kann nicht sein, dass wir 7:20 zurückliegen. Das geht nicht. Wir wollen von vornherein mit Energie rauskommen. Auch wie wir mit 3 Turnovern in die 2. Halbzeit gestartet sind, ist schwierig. Wenn du das ganze Spiel hinterherläufst, dich dann zurückkämpfst und offensiv einfach einen superschlechten Tag hast, ist das das Endresultat. Wir haben uns zu sehr pressuren lassen und sind dann schlampig geworden. Wenn Andi (Obst) drauf ist, ist es natürlich nochmal eine gefährliche Waffe, deswegen hat er uns sehr gefehlt. Das kann man aber nicht als Ausrede nehmen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=azRWbElYNWVWUDNNRk1kN2JSUkZSVXh6UXdseXVvdGVFRFBBdVQ0cWRtTT0=MagentaSport-Experte Per Günther sieht das Publikum im SAP Garden nach dem Dämpfer geknickt: "Das tut schon weh. Es hat nicht viel gefehlt. Wenn du das Spiel ein bisschen sauberer spielst, dann gewinnst du das zu Hause gegen Partizan in der Formation. Man müsste Justinian Jessup mal fragen: Wie oft hast du den Ball von unten unter den Ring geworfen bei einer 1-gegen-0-Aktion, als erwachsener Mensch? Aus Münchner Sicht wirst du zurückblicken und die wichtigen Spots in der Saison ausmachen: Das war das Spiel in Belgrad und dieses Spiel. Du hättest nicht einmal groß spielen müssen, sondern einfach weniger unsauber." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eTViUWRjUVFBVnVkTVdaVU5qZU8wa0xHZ2JyYlZNRkxIS0o3UGFsMXFSND0=FCB-Leistungsträger Andreas Obst bald im Ausland? "Er liebt es, sich vielleicht noch mal herauszufordern"MagentaSport-Experte Per Günther vor der Partie über den formstarken Andreas Obst, der den Bayern gegen Partizan fehlt, bei anderen Klubs aber Begehrlichkeiten wecken könnte: "Er ist auf einem Level, das ich in dieser Konstanz nicht habe kommen sehen. Hut ab! Es kommt noch obendrauf, dass es ein Vertragsjahr ist. Andi Obst ist ein Komplett-Paket, das für den ein oder anderen Klub in Europa nicht ganz uninteressant ist. Wenn er es möchte und gesund bleibt, kann er nächstes Jahr ohne Probleme mehr als 1 Million Euro netto verdienen. Ich bin mir sicher, der FC Bayern würde das versuchen und es gibt auch noch eine Grauzone, wie weit man sich strecken kann. Aber er war schon mal in Spanien. So, wie man ihn einschätzt, liebt er es, sich vielleicht noch mal herauszufordern. Er ist aber nicht jemand, der die höchste Zahl sieht und sofort dahin geht. Er wird in der luxuriösen Lage sein, dass er sich eine Mischung aus Trainer, Stadt, Rolle und Geld zusammenbauen kann. Mitnichten ist damit klar, dass der FC Bayern rausfällt. Er ist jemand, der auch Konstanz in seinem Leben schätzt. Es ist superspannend und großartig, wenn sich jemand so etwas erkämpft, erkratzt und erbissen hat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WlJRVTQ1VEdQOUVFNC9VcFBrYzlUVVhXa3FScVdINW1iRjVkdWRDb0xQUT0=AS Monaco - Roter Stern Belgrad 96:100 (OT)Die Monegassen kämpfen sich nach einem schwachen Start und zwischenzeitlichen 18 Punkten Rückstand noch auf 6 Zähler zur Halbzeit heran. Zum Ende des 3. Viertels erarbeitet sich das Team von Daniel Theis sogar die Führung, erst 12 Sekunden vor der Schlusssirene gleicht Belgrad aus. In der Overtime sind die Gäste spritziger und geben ihre Führung nicht mehr her. Nach 6 Siegen in Folge verliert die AS wieder und fällt in der Tabelle vorerst auf Rang 3. Belgrad sortiert sich nach 2 Erfolgen in Serie auf Platz 9 ein.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WWNtNDBiVnNiTlJ2VE5ibXZXRURDNDdIa2MxS3kvK0Y4SjBGQVdCZFA2VT0=Der Mann des Abends, den Monaco einfach nicht in den Griff bekommt: Topscorer Ebuka Izundu ist mit 22 Punkten und 12 Rebounds der Sieggarant für Belgrad. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UDBTR3djVERrSTJqZ1FOdXdKVXNxZWM3TXFWOFNlRGtvbnA1SE91MkFoZz0=Spielt eher unter dem Radar und unglücklich: Daniel Theis überlässt anderen Spielern das Rampenlicht, steuert für Monaco selbst 6 Punkte, 7 Rebounds und 1 Assist bei. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OUZNTnFSbkFuenhWRWUxeThYQXdiNXJzM1JoYkxrRFVnRUc4eXVNeUt0VT0=ASVEL Villeurbanne - Zalgiris Kaunas 77:96Beim Vorletzten wackelt Kaunas mit der 4-Punkte-Halbzeitführung noch leicht, schafft durch ein dominantes 3. Viertel mit 16 Punkten Vorsprung dann aber klare Verhältnisse. Maodo Lo trägt mit 9 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists zum 13. Saisonsieg von Zalgiris bei, der die Litauer in der Tabelle auf Platz 9 hievt.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NmVJb01acnFCUlVkMmZmY1J4bVRHcnd6QjdQN2lPWmRPL29KM3pLM3pIQT0=Maodo Lo ist bei Zalgiris nicht der auffälligste, aber prägender Spieler, steuert zum Auswärtssieg aber 9 schöne Punkte und 3 Vorlagen bei. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UStZbjJxcnBHeURxcW1UaXdUTUxPeEdqclRsUWllVmZkRWVndHJUWm84TT0=EuroCup, 15. SpieltagNINERS Chemnitz - Cosea JL Bourg-en-Bresse 88:82Nach Startschwierigkeiten drehen die NINERS die Partie und gehen mit 3 Punkten Vorsprung in die Halbzeit. Danach spielen die Hausherren die knappe Führung souverän herunter und feiern gegen den Tabellenführer den 3. EuroCup-Heimsieg in Serie. Nach der Niederlage im direkten Duell der Vorwoche hält sich Chemnitz Konkurrent ratiopharm Ulm vorerst um 2 Siege fern und festigt damit Playoff-Platz 6.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=OU1hNHd0QmxIRDVJRWZaVm1hMUROUGlPSkdCYjNsc1c2NWFpbXJ5TEpLUT0=Der Topscorer der Partie: Mit 19 Punkten, 3 Rebounds und 7 Assists führt Corey Davis die NINERS zum Heimsieg. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NmEzUVR0Z0k3Y2pTK0FvQkJYR3U1TkZSN1ZIbWpNdUdwT01sWHlrQmNOYz0=Monster-Block! Der Chemnitzer Amadou Sow räumt seinen Gegenspieler Tajuan Agee bei dessen Dunk-Versuch mit einem sensationellen Block ab. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QXkrRTNJd2FQUGlsdU1YdXdycklmYURwNWlrSWFBZTZNR1RzblI0QUR4ND0=Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Es ist ein wichtiger Sieg - wie jeder andere auch. Dieser Sieg ist wegen der aktuellen Situation besonders. In den letzten 5 Spielen haben wir nicht so unsere Leistung gezeigt, wie wir das eigentlich wollen. Trotz der Umstände mit Verletzungen und Abgängen sind wir ein 'Keine-Ausreden-Team'. Wir haben viel höhere Standards von uns selbst erwartet. Das Team hat so geantwortet, wie gute Teams antworten. Ich bin stolz auf sie und erwarte diese Leistung konstant - nicht nur heute oder ab und zu. Hoffentlich können wir die Intensität und Zusammengehörigkeit beibehalten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MWpuQXpOZ3ZWUUQ1bnkvY0R6a2MvZEZLZllWSXFlZXIzZVFYTXVQQVRtVT0=Corey Davis, Chemnitzer Topscorer: "Jedes Spiel ist besonders jetzt im Januar und Anfang Februar wichtig. Die Teamleistung war erstaunlich, ich bin stolz auf uns. Wir wussten, dass es ein High-Scoring-Game werden würde und wir uns strecken müssen, wenn es drauf ankommt. Das ist uns gut gelungen. Das zeigt uns, wie gut wir sein können. In den nächsten Spielen müssen wir die gleiche Energie aufbringen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WWc3b1RsOTY2ZnJsV3dBRGZJalZscEZMWEViTVI2dkoxVU9xUG5NMStnST0=Kevin Yebo, 15 Punkte und 6 Rebounds für Chemnitz: "Die letzten Spiele in diesem Contest sind alle wichtig. Und dann auch noch gegen den Ersten der Tabelle zu Hause zu gewinnen: Kann man auf jeden Fall mal machen. Das war guter Basketball von uns, mit dieser Intensität wollen wir spielen. Kleine Details können wir noch besser machen, aber daran kann man arbeiten. Es geht darum, Konstanz aufzubauen. Wir müssen verstehen, dass wir uns vor keinem verstecken müssen. Wir müssen mit breiter Brust in jedes Spiel gehen. Wenn wir unseren Basketball spielen, sind wir ein saugutes Team." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZlpYbnR3bklSUUZCOWsvV1k0VDh5VzYzYmdneFpSSSs1aG9iM0E5YjN4ST0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague, 23. SpieltagMittwoch, 21.01.2026Ab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Fenerbahce IstanbulEuroCup, 15. SpieltagMittwoch, 21.01.2026Ab 17.50 Uhr: Besiktas Istanbul - Buducnost VOLI Podgorica, Lietkabelis Panevezys - Dolomiti Energia TrentoAb 18.20 Uhr: Panionios Athen - Turk Telekom AnkaraAb 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Umana Reyer VeniceAb 20.20 Uhr: London Lions - ratiopharm UlmAb 20.35 Uhr: BAXI Manresa - Neptunas KlaipedaEuroLeague, 24. SpieltagDonnerstag, 22.01.2026Ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Olympiakos PiräusAb 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos AthenAb 20.00 Uhr: EuroLeague-KonferenzAb 20.00 Uhr: FC Bayern München - Valencia BasketAb 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Zalgiris KaunasAb 20.30 Uhr: Paris Basketball - Dubai Basketball, Real Madrid - AS MonacoFreitag, 23.01.2026Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Baskonia Vitoria-GasteizAb 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - FC BarcelonaAb 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - Hapoel Tel Aviv, Virtus Bologna - Roter Stern Belgrad