Wenn Investoren bisher an Wolfram dachten, sahen sie vor ihrem geistigen Auge meist gehärteten Stahl für panzerbrechende Munition oder Hochleistungsbohrer für die Industrie. Doch diese Wahrnehmung ist im Begriff, sich fundamental zu wandeln. Neueste physikalische Durchbrüche in der Kernfusion, insbesondere beim chinesischen Experimentalreaktor EAST - oft als "künstliche Sonne" bezeichnet - rücken das hochschmelzende Metall ins Zentrum einer Energierevolution. Während Öl-Multis wie Chevron und Cenovus Energy mit Rekordgewinnen die Gegenwart verwalten, entsteht im Hintergrund ein neuer Markt für Materialien, die extremsten Bedingungen standhalten müssen. In diesem Szenario avanciert Almonty Industries vom klassischen Bergbauunternehmen zum strategischen Technologie-Enabler - schließlich gibt es ohne Wolfram keine Fusionsenergie. Für Anleger, die über den Tellerrand der fossilen Welt hinausblicken, eröffnet sich hier eine Chance, die weit über den zyklischen Rohstoffhandel hinausgeht.
