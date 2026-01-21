Gold marschiert auf die 5.000-USD-Marke zu, Silber notiert bei fast 100 USD je Unze. Angesichts dieser hausierenden Preise sprudeln die Gewinne der Edelmetallproduzenten wie bei Barrick. Auch bei spezialisierten Beteiligungsgesellschaften wie Mutares laufen die Geschäfte gut. Die Münchner gaben zuletzt den größten Kauf in der Unternehmensgeschichte bekannt. Der transformative Charakter ist jedoch noch nicht im Aktienkurs eingepreist. Eine spannende Mischung aus den Bereichen Rohstoffe und Beteiligungsvehikel ist Globex Mining mit einem breit diversifizierten Portfolio von 269 Rohstoff-Assets. Die Aktie verfügt über Neubewertungspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
