Zollsorgen haben den DAX am Dienstag weiter belastet. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von gut einem Prozent bei 24.703,12 Zählern. Auch zum Start in den Mittwoch dürfte es erneut ein paar Punkte nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.655 Punkte.Mit Spannung wird der Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, der für heute Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) geplant ist, erwartet. Ansonsten stehen heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär