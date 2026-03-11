Allianz - Mit KI-Turbo und Lifting Ambitions weiter auf Rekordkurs!

Werbung

Versicherer bleiben im aktuell schwierigen Marktumfeld weiter gefragt. Zum einen profitiert man im operativen Kerngeschäft weiterhin von Preiserhöhungen vor allem im Privat- und Firmenkundengeschäft, während man dank Digitalisierung und Generativer KI die Kostenbasis mittelfristig nachhaltig optimieren kann. Hier kristallisiert sich unter anderem die Allianz als einer der Favoriten heraus. Der Münchener Branchenprimus verfügt nicht nur im Kerngeschäft über starke Aussichten. Dank dem Strategieprogramm "Lifting Ambitions" dürfte die Allianz auch seine Kostenquote mittelfristig nachhaltig verbessern, was sich auch nachhaltig positiv beim Konzernergebnis niederschlagen sollte. Auch fundamental ist die Allianz mit einem KGV27e von 10,6 und einer Dividendenrendite von 5,3 % attraktiv bewertet.

Allianz dank geringer Schadensbelastungen mit starken Jahreszahlen!

Im abgelaufenen Fiskaljahr konnte die Allianz erneut mit einem sehr starken Ergebnis überzeugen. So schnitt man beim bereinigten operativen Ergebnis mit 17,4 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum: 16,04 Mrd. Euro) erneut besser als erwartet (Konsens: 17,35 Mrd. Euro) ab, während man bei den Gesamteinnahmen mit 186,9 Mrd. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 179,8 Mrd. Euro gelegen hatte. Unter dem Strich blieb man beim Nettoergebnis mit einem Anstieg von 9,93 Mrd. Euro auf 10,72 Mrd. Euro leicht hinter den Analystenerwartungen von 10,92 Mrd. Euro zurück. Erwartungsgemäß deutlich stärker hatte man beim operativen Segmentergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung abgeschlossen, zumal die Großschadensbelastungen durch Naturkatastrophen von 1,77 auf 1,12 Mrd. Euro deutlich zurückgingen. Hier verzeichnete man beim operativen Ergebnis auch dank Preiserhöhungen einen deutlichen Anstieg von 14 %. Auch im Bereich Lebens- und Krankenversicherung schnitt man mit einem soliden operativen Gewinnplus von 1,4 % sehr respektabel ab, wobei die Neugeschäftsmarge mit 5,8 % über Vorjahresniveau (5,5 %) gelegen hatte. Auch die Asset-Management-Sparte überraschte dank Rekord-Nettomittelzuflüssen von 139 Mrd. Euro (+64,2 %) mit einem soliden operativen Ergebnisplus von 3,3 % auf 3,345 Mrd. Euro.

Allianz drückt bei KI-Offensive weiter aufs Tempo!

Neben den exzellenten Aussichten im operativen Geschäft dürfte die Allianz mittelfristig vor allem von der Umsetzung des Strategieprogramms "Lifting Ambitions" profitieren. Hier drückt Konzernchef Oliver Bäte weiter aufs Tempo, wobei man sich gerade vor allem dank Digitalisierung und dem Einsatz von KI-Applikationen erhebliche Vorteile in Bezug auf Effizienz und eine nachhaltige Verbesserung der Kostenquote erhofft. So will die Allianz KI-Applikationen nicht nur bei Routineaufgaben wie im Bereich Kundensupport oder bei der Aufnahme von Schadensfällen einsetzen. Technologisches Rückgrat dieser Strategie ist die strategische Kooperation mit dem KI-Spezialisten Anthropic. Durch die Integration der leistungsfähigen Claude-Modelle in eine geschützte, konzernweite Plattform schafft die Allianz ein digitales "Betriebssystem", das den Mitarbeitern in über 70 Ländern zur Verfügung steht und sogar die Softwareentwicklung durch Tools wie Claude Code massiv beschleunigt. Auch bei der Abwicklung und Bearbeitung von Schadensfällen setzt die Allianz mittlerweile verstärkt auf den Einsatz von KI. Mithilfe des Agentic Frameworks NEMO lassen sich beispielsweise Schadensfälle mit geringer Komplexität, etwa bei Hagelschäden oder Reiserücktritt-Versicherungen, nahezu vollständig automatisiert bearbeiten, was für deutlich mehr Effizienz sorgt.

Kostenquote dürfte nachhaltig sinken!

Da man mit der Umsetzung der KI-Offensive gut vorankommt, dürfte sich auch die Kostenquote nachhaltig verbessern. So sollen mittelfristig vorrangig im Kundensupport und in der Verwaltung - unter anderem durch natürliche Fluktuation sowie gezielten Stellenabbau - rund 13.000 Stellen wegfallen. Daneben macht sich die Implementierung von Generativer KI, etwa bei der Überprüfung von Schadensfällen, unmittelbar positiv beim Konzernergebnis bemerkbar. So konnte die Zahl der erkannten Betrugsfälle im ersten Jahr der KI-Nutzung um knapp 10 % gesteigert werden, was Einsparungen in Millionenhöhe ermöglichte. Auch bei der Kalkulation von Versicherungstarifen leisten KI-Applikationen mittlerweile wertvolle Dienste. So lassen sich durch den Einsatz von KI Korrelationen bei Wetterdaten, Lieferketten oder Finanzberichten ermitteln, was für die Prämienkalkulation von Vorteil ist und damit letztendlich auch für eine verbesserte Schaden-Kosten-Quote sorgt. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von Generativer KI in der Kreditversicherung, mit der sich Risikoanalysen für über 80 Millionen Unternehmen weltweit präzisieren lassen. Die KI durchsucht riesige Datenmengen nach Warnsignalen, die menschlichen Analysten entgehen könnten, was letztendlich eine genauere Kalkulationsgrundlage bietet und gleichzeitig eine verbesserte Risikobewertung erlaubt.

Konservativer Ausblick belastet - Erneutes Aktienrückkaufprogramm und Dividendenerhöhung sollten stützen!

Erwartungsgemäß konservativ fiel der Ausblick für das laufende Fiskaljahr aus. So erwartet man einen operativen Gewinn in der Spanne von 16,4 bis 18,4 Mrd. Euro, während die Konsenserwartungen hier bei knapp 18 Mrd. Euro am oberen Ende der Prognosespanne liegen. Trotz des etwas defensiven Ausblicks kündigte Konzernchef Bäte im Anschluss ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über rund 2,5 Mrd. Euro an, während die Dividende mit 17,10 Euro/Aktie (Vorjahr: 15,40 Euro) weiter angehoben wurde. Da man vor allem im Privatkundensegment im Jahr 2026 weitere Preiserhöhungen, vor allem im Kfz- und im Wohngebäudesegment, durchsetzen kann und dank dem robusten Neugeschäft von steigenden Prämieneinnahmen profitiert, bleiben die Aussichten im operativen Kerngeschäft weiter vielversprechend. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS von 30,84 Euro, während der Gewinn je Aktie für 2027 bei 32,48 Euro erwartet wird. Damit sinkt das KGV auf Basis der Schätzungen für 2027 auf 10,6, was auch im Branchenvergleich günstig erscheint. Attraktiv ist die Allianz auch dank ihrer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik. So errechnet sich auf Basis der Schätzungen für 2026 (18,25 Euro/Aktie) eine Dividendenrendite von knapp 5,30 %.

