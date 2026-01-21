Zürich - Beim Schokoladenkonzern Barry Callebaut kommt es überraschend zu einem Chefwechsel. Der frühere Unilver-CEO Hein Schumacher übernimmt das Amt per 26. Januar 2026 bei dem mit sinkenden Absätzen kämpfenden Konzern. Der bisherige Konzernleiter Peter Feld verlässt das Unternehmen nach Abschluss des Transformationsprogramms «BC Next Level», wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte. Feld stand seit April 2023 an der Spitze des Konzerns und führte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
