Mitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor und illwerke vkw setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort und schließen Kaufverträge für zwei deutsche Windparkprojekte mit rund 93 Megawatt

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, und die österreichische illwerke vkw AG ("illwerke vkw") haben noch vor dem Jahreswechsel Verträge zur schlüsselfertigen Veräußerung von zwei deutschen Windparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 93 Megawatt abgeschlossen. Energiekontor beendet damit das Geschäftsjahr 2025 mit sieben erfolgreichen Verkäufen, wie bereits am 29. Dezember 2025 bekannt gemacht. Die illwerke vkw erweitert mit der Transaktion den unternehmenseigenen Windpark Völkersen, den Energiekontor bereits 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...