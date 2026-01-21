Stabilus steht kurz davor, am 26. Januar 2026 das Q1 25/26 zu berichten, wobei die Erwartungen auf einen weiteren schwachen Start ins Geschäftsjahr hindeuten. Die Umsätze werden auf etwa 295 Mio. EUR prognostiziert, was einem Rückgang von 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies spiegelt eine schwächere Nachfrage und schwierige Vergleichswerte aus den Vorjahren wider, die von der Konsolidierung von Destaco profitiert haben. Sinkende Volumina dürften die operative Hebelwirkung einschränken, wobei das berichtete EBIT auf 22 Mio. EUR geschätzt wird, was unter dem Vorjahreswert liegt. Die zunehmende Unsicherheit in den USA, einschließlich erneuter Diskussionen über Zölle und Währungsrisiken, belastet zudem die Prognosesicherheit. Wir senken unser Kursziel auf 25,00 EUR (von 26,60 EUR), halten jedoch an der Kaufempfehlung fest, da die Bewertung nach wie vor gedrückt ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
© 2026 mwb research