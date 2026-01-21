Solothurn - «The Narrative» zeichnet die Geschichte des ehemaligen UBS-Investmentbankers Kweku Adoboli nach, der 2012 wegen Betrugs verurteilt wurde. Die Doku zeigt seine Version der damaligen Ereignisse. Mit dem Film werden am Mittwoch die 61. Solothurner Filmtage eröffnet. Die Schweizer Kinopremiere ist am 12. März 2026. Die Doku der Schweizer Filmemacher Bernard Weber und Martin Schilt steigt ein mit Teilen aus dem E-Mail, das Adoboli einem UBS-Buchhalter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
