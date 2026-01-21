Die Aktie von Pfizer gewinnt wieder an Dynamik und rückt damit verstärkt in das Blickfeld langfristig orientierter Anleger. Angesichts einer attraktiven Bewertung, operativer Fortschritte und einer hohen Dividendenrendite präsentiert sich das Papier als attraktiver defensiver Baustein in einem zunehmend volatilen Marktumfeld. Pfizer konnte sich zuletzt deutlich besser entwickeln als der breite Markt und insbesondere den S&P 500 Index übertreffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de