Netflix mit schlechtem Ausblick, Hochtief mit Meilenstein & Psychedelic Pharma der neue Geheimtipp?
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|69,26
|69,32
|12:52
|69,24
|69,32
|12:52
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Netflix mit schlechtem Ausblick, Hochtief mit Meilenstein & Psychedelic Pharma der neue Geheimtipp?
|Netflix mit schlechtem Ausblick, Hochtief mit Meilenstein & Psychedelic Pharma der neue Geheimtipp
► Artikel lesen
|08:46
|HOCHTIEF mit nächsten Meilenstein: Einstieg in das Rolls-Royce-SMR-Programm!
|Der Baukonzern HOCHTIEF positioniert sich als zentraler Player im globalen Nuklearboom. Gemeinsam mit Amentum unterstützt das Unternehmen das SMR-Programm von Rolls-Royce und erschließt sich damit einen...
► Artikel lesen
|Di
|dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.01.2026 - 15.15 Uhr
| ROUNDUP/Hypoport: Wachstum bei Europace stoppt - Aktie sackt deutlich ab BERLIN - Beim Finanzdienstleister Hypoport ist die Nachfrage nach Immobilienkrediten nach einem starken Jahresverlauf zuletzt...
► Artikel lesen
|Di
|Hochtief baut für Rolls-Royce künftig an kleinen Atomreaktoren mit
| ESSEN (dpa-AFX) - Hochtief wird künftig für den britischen Energietechnik-Konzern Rolls-Royce an kleinen Atomreaktoren (SMR) in Großbritannien und der Europäischen Union (EU) mitbauen. Deutschland...
► Artikel lesen
|Di
|Hochtief will mit Rolls-Royce Mini-Atomreaktoren bauen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|William Blair bestätigt Outperform-Rating für Netflix-Aktie angesichts starker Wachstumstrends
|12:45
|2025 war ein herausragendes Jahr für deutsche Netflix-Filme
|12:42
|William Blair reiterates Outperform rating on Netflix stock amid growth
|12:42
|DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 125 auf 120 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "Streaming-König" habe gute Quartalszahlen...
► Artikel lesen
|12:41
|Netflix meldet knapp 18 Prozent Umsatzplus
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|HOCHTIEF AG
|347,20
|-1,59 %
|NETFLIX INC
|69,39
|-7,02 %