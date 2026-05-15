© Foto: Olaf Schülke - Süddeutsche Zeitung PhotoVon 100 auf 500 Euro. Kaum eine deutsche Aktie hat in den vergangenen 2 Jahren eine ähnlich beeindruckende Rallye aufs Parkett gelegt wie der Baukonzern. Analysten sehen noch kein Ende der Hausse.Die Bank of America hat ihre Kaufempfehlung für Hochtief bekräftigt und das Kursziel von 460 auf 605 Euro angehoben. Damit sehen die Analysten vom aktuellen Kursniveau aus noch rund 14 Prozent Luft nach oben. Treiber der Neubewertung ist vor allem die US-Tochter Turner Construction, die sich zum wichtigsten Wachstumsmotor des Konzerns entwickelt hat. Turner ist in den USA der führende Hochbauunternehmer und belegt beim Bau von Rechenzentren ebenfalls den Spitzenplatz. Dieser Bereich gewinnt für …Den vollständigen Artikel lesen
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