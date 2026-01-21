München (ots) -Nach dem Sender- und Saisonstart des besten und größten Golf-Angebots bei MagentaTV mit dem Dubai Invitational und den Sony Open Hawaii geht es diese Woche gleich Schlag auf Schlag weiter: Das Hero Dubai Desert Classic vom 22. bis 25. Januar (ab morgen live ab 08.30 Uhr) ist das erste Turnier der Rolex Series. Die Rolex Series ist die prestigeträchtigste Turnierserie der DP World Tour und umfasst ausgewählte Top-Events mit besonders hohem Preisgeld und Weltklasse-Starterfeldern. Viele der besten Golfer der Welt treten hier an, da die Turniere wichtige Punkte für die Weltrangliste bieten. Die Rolex Series gilt damit als Premium-Bühne des europäischen Profigolfs und als Leistungsschaufenster der DP World Tour. In Dubai am Start sind aus der Weltelite unter anderem Nordirlands Golf-Superstar Rory McIlroy, Tommy Fleetwood (England), Francesco Molinari (Italien), Patrick Reed (USA) - und mit Nacho Elvira aus Spanien auch der frischgebackene Gewinner des Dubai Invitational. Aus Deutschland sind unter anderem Nicolai von Dellingshausen und Marcel Siem dabei. Bei MagentaTV kommentieren Gregor Biernath und Herbert Gogel das Hero Dubai Desert Classic, Experten sind Max Kramer und Steffen Zunker.Auf der PGA TOUR steht mit dem The American Express im kalifornischen La Quinta vom 22. bis 25. Januar ebenfalls ein hochkarätig besetztes und traditionsreiches Turnier auf dem Programm - ab morgen jeweils live ab 17.30 Uhr. Im "Coachella Valley" hat unter anderem der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler aus den USA seinen ersten Auftritt in diesem Jahr. Aus den Top 10 des Official World Golf Ranking sind zudem Russell Henley, Ben Griffin (beide USA), Justin Rose (England) und Robert MacIntyre (Schottland) dabei - und der aktuelle Weltranglisten-12. Sepp Straka aus Österreich geht als Titelverteidiger an den Start. Auch die deutschen Golfprofis Matti Schmid und Stephan Jäger treten in La Quinta an. Für das Publikum bei MagentaTV begleiten die Kommentatoren Stephan Gandl und Michael Born das Turnier.In der kommenden Woche stehen dann unter anderem vom 29. Januar bis 1. Februar auf der PGA TOUR die Farmers Insurance Open auf dem Torrey Pines Golf Course im kalifornischen San Diego - mit dem mit großer Spannung erwarteten Comeback von Brooks Koepka - und auf der DP World Tour das Bapco Energies Bahrain Championship bei MagentaTV auf dem Programm.Weitere Informationen zum neuen Golfangebot bei MagentaTV: www.magentasport.de/aktion/golfGolf live bei MagentaTV und MagentaSportDP World Tour (Rolex Series) | Hero Dubai Desert Classic in Dubai, VAEDonnerstag, 22.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 1Freitag, 23.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 2Samstag, 24.01.26ab 08.00 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 25.01.26ab 08.00 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 4PGA TOUR | The American Express in La Quinta, USADonnerstag, 22.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 1Freitag, 23.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 2Samstag, 24.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 25.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 4Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6200810