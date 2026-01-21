Die Aktie von Traton gehört zur Wochenmitte neben Thyssenkrupp und TKMS zu den drei stärksten Werten des Tages im DAX. Auslöser für den heutigen Kurssprung sind vorläufige Kennzahlen, die insbesondere beim freien Mittelzufluss positiv überraschten. Der Titel der VW-Nutzfahrzeugtochter gewinnt gegen Mittag fast fünf Prozent.Traton hat nach eigenen Angaben die für 2025 gesetzten Ziele bei Umsatz sowie bei der bereinigten operativen Marge erreicht. Letztere lag bei 6,3 Prozent und damit am unteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär