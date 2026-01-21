PayPal kann derzeit jede gute Nachricht gebrauchen - und genau die liefert jetzt die DZ Bank. Die Analysten des Bankhauses bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie und sehen trotz intensiven Wettbewerbs und neuer Technologien wie Stablecoins erhebliches Kurspotenzial bei dem US-Bezahldienstleister.Die DZ Bank stuft PayPal weiterhin mit "Kaufen" ein. Zwar wurde der faire Wert leicht von 85 auf 80 Dollar gesenkt. Das bedeutet aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär